¿Querés ver a tus hijos saludables? 3 tips para una buena alimentación

Nada menos efectivo que intentar imponer a los niños a la fuerza bajo amenazas alguna idea o conducta. Eso no funciona. Los chicos entienden mucho más de lo que creemos, aprenden rápidamente. En esta situación de pandemia tenemos la posibilidad de pasar más tiempo con ellos, conocerlos más, e interactuar más fluidamente, logrando educarlos mejor. Esa educación no implica solo las tareas del colegio, sino que cuando les enseñamos a alimentarse también los estamos educando. Uno de los métodos más efectivos apara educar es dar el ejemplo para ser imitados. Los niños terminan comprando, cocinando y comiendo lo que se compra, cocina y come en casa. La tendencia es intentar que prueben la mayor variedad posible, aunque en ocasiones los chicos tienen a rechazar algunos. Ya sea porque no le gusta su textura, su sabor u olor. Evitando esas comidas los chicos pierden nutrirse adecuadamente, y también pierden la posibilidad de ampliar su espectro de sabores (educar el paladar).

¿Cómo hacer que se alimenten adecuadamente?

Hay que tener en cuenta lo que este gran objetivo implica:

qué comen

cómo lo hacen

cuándo

en qué contexto

1. Organizar la comida semanal junto a los chicos

Armar un calendario en el que todos opinen y digan qué les gustaría comer. Para asegurarnos de la calidad de la lista final, elaborar una previa y darles a elegir a los chicos entre esas opciones. Ver recetas, lista de compras, etc.

Hacer las compras juntos

En esta época de pandemia se complica por las restricciones de aislamiento social que nos han indicado. Pero en algunos casos no queda otra que salir con los chicos de compras. Seguir al pie de la letra la lista previamente elaborada, es una excelente idea.

2. Cocinar juntos

Ya sea una receta de un libro, internet o inventada junto a los chicos. Evitar que tengan acceso a elementos filosos si no tienen suficiente edad y manejo de las herramientas como cuchillos, pinches, abrelatas, etc. Repartir tareas y establecer puestos de trabajo para quienes participarán.

3. Disfrutar en la mesa lo que se preparó

Compartir, degustar, recordar cómo se elaboró, qué propiedades tienen estos ingredientes, etc.

Mucho más rápido de lo que pensamos, los chicos aprenden a comer saludable. De a poco los chicos irán adquiriendo buenos hábitos, y descartando aquellos alimentos no tan sanos. Si no quieren comer, no los obligues, y dejá abierta la posibilidad para más adelante diciéndoles "quizás la próxima vez te los quieras comer". Es recomendable o interrumpir el momento de la comida por ningún motivo, y no usar dispositivos móviles.

