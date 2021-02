Chocolate afrodisíaco: chupetines para San Valentín

Nada más romántico que una cena o desayuno para San Valentín. Sorprender a tu enamorada o enamorado cocinando, es algo que no tiene precio, y que no se puede comprar en cualquier lado. Es único. Por eso, si has decidido cocinarle a ella o a él, estos cakepops o chupetines pueden completar un momento lleno de amor. ¿Te animás a probar tus habilidades de repostero/a?

El chocolate es una de los ingredientes afrodisíacos por excelencia, es decir, estimula la pasión. ¿Será como dicen? De todos modos, es riquísimo, a prueba de cualquier gusto. Los chupetines suelen ser de caramelo generalmnete. Esta vez los haremos con forma de "torta de chocolate", Necesitás seguir los pasos de esta receta y conseguir unos palitos (pueden ser los de brochettes). ¡A cocinar!



Receta de chupetines de torta de chocolate

INGREDIENTES

1/2 kilo de harina 0000

2 huevos

200 ml de leche

1 cucharadita de sal

50 g de azúcar

1 sobre de levadura en polvo

25 g de leche en polvo

50 g de manteca

Gelatina del gusto que quieras, la de naranja queda muy bien.

Mermelada de naranjas o la fruta que más te guste

Chocolate rallado grueso, como en virutas (se puede usar un pelapapas y una barrita de chocolate amargo de taza)

ELABORACIÓN

En un bowl poner todos los ingredientes y mezclar. Si no, en una procesadora. Dejar que se amase hasta que ya no se pegue en las manos.

Dejar reposar por 1 hora

Sacar pequeñas porciones midiendo con una cuchara, y hacer bolitas.

Colocar las bolitas en una placa de horno enmantecada o con papel para horno.

Dejar reposar por media hora o más (hasta duplicar volumen)

Calentar el horno a 230ºC

Rociar las bolitas con agua y hornearlas hasta que queden doradas.

Sacar, enfriar.

Pintarlas con gelatina y rebozarlas en las virutas de chocolate. Pueden ser granas de chocolate o chips.

Pinchar las bolitas con los palitos de brochettes.

Colocar en un vaso como si fueran flores en un florero.

Otras ideas:

Bañar en chocolate cobertura y rebozar en cereales, frutos secos, praliné.

Aplastar la masa y cortar con un molde de corazón cada chupetín

Utilizar grana de colores

Bañar con glaseado

