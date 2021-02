Helado casero de manzana y canela con 5 ingredientes en 5 minutos

Amamos el helado. Compramos todo el año y en casa no hacemos. Pero, con esta receta, sí vamos a fabricar nuestro propio helado casero. ¿Te animás? Se trata de un helado "intantáneo" que se hace en pocos minutos y con pocos ingredientes, y no necesitás heladera. Es más liviano y de sabor más fresco que un helado comprado en una heladería. Tiene muycha fruta, y yogurt griego (el cual contiene muchas proteínas ycalcio). Poca grasa y poca azúcar. Esta receta se puede hacer con la fruta que más te guste, como frutillas, mango, durazno, melón o ciruelas. El 50% de su contenido es fruta, no podés decir que no es saludable!

RECETA DE HELADO CASERO INSTANTÁNEO

Raciones: 4

Tiempo de elaboración: 5 minutos

INGREDIENTES

1/4 k de manzanas rojas en cuartos o rodajas, ya sin semillas, con cáscara, congeladas. (1/2 manzana reservala cortada en láminas para la deco cuando sirvas)

rojas en cuartos o rodajas, ya sin semillas, con cáscara, congeladas. (1/2 reservala cortada en láminas para la deco cuando sirvas) 50 g de stevia granulada para repostería

1 cucharadita de esencia de vainilla

1/2 cucharadita de canela en polvo

250 g de yogurt griego

INGREDIENTES OPCIONALES PARA SERVIR

150 g de kiwi en rodajas

150 g de moras o frutos rojos

20 g de frutos secos fileteados

PROCEDIMIENTO

Meter todos los ingredientes del primer grupo en una procesadora, y procesar durante 30 segundos a 1 minuto.

Servir en bowls con las frutas cortadas, las rodajitas de manzana, y los frutos secos.

TIPS

Usar frutas naturales, no en conserva

Elegir frutas maduras

Agregar opcionalmente alguna salsa o mermelada

Agregar canela en polvo al servir o coco rallado

Agregar trocitos de chocolate o alguna galleta tipo oblea

