Tips para que no se te pegue la tortilla

Todos amamos la tortilla de papas, y si es al estilo español mucho mejor. ¿O no? Se come en todo el mundo y con variados estilos… hasta tiene su versión “molecular” y “deconstruída”. Pero no todos la hacen como corrseponde. Requiere de bastante práctica para que salga bien. A muchos la tortilla les gusta bien cocida, aunque la versión original implica hacerla “babé”, es decir con el huevo un tanto líquido en el interior, jugosa. Y si bien hay innumerables versiones con agregados de embutidos, hierbas y demás, la auténtica solo lleva 3 ingredientes principales: huevo, papas y cebolla. Aunque el famoso chef Ferran Adrià la hace con papas de bolsa!

Para que la tortilla de papas sea perfecta, lo principal es lograr el punto de cocción adecuado. También es importante que no se queme, y que no se pegue. Por esto te damos algunos tips para que puedas lograr un resultado óptimo. En este link vas a encontrar nuestra receta completa de la auténtica tortilla española.

Aquí la que hace Karlos Arguiñano

Tortilla de patata con cebolla, ¡la receta tradicional! 👇



Aprende a hacer de forma fácil la tortilla tradicional con patatas, huevos y cebolla. ¡Perfecta para comer a cualquier hora! 😋 https://t.co/FnySDioP9s — Karlos Arguiñano (@karguinano) June 9, 2020

¿Qué hacer para que no se pegue? A continuación algunos tips básicos

. El tip más importante es calentar la sartén muy bien a fuego fuerte, que al colocar un poquito del huevo batido haga ruido. Luego de verter la preparación, bajar a fuego medio. Dar vuelta a los pocos minutos y terminar de cocinar por el otro lado.

. Colocar unas gotas de aceite en la sartén si no cuenta con un buen antiadherente

. Mezclar todos los ingredientes previamente (cebollas y papas fritas con los huevos batidos). No colocar los ingredientes por separado en la sartén.

. Verter la preparación después de unos minutos de reposo para que se entibie el huevo con las papas y cebollas calientes recién fritas, y se integren todos los sabores.

. No revolver una vez que se vierte la preparación (porque se rompe la película que se hizo al sellarse por entrar en contacto con la sartén caliente).

. Respetar las proporciones de huevo, cebolla y papas. Si hay pocos huevos, es probable que se pegue.

Seguinos en nuestras redes y enterate de todas las novedades del mundo de la gastronomía.

Instagram @FoodLoversMDZ Facebook FoodLovers.MDZ Twitter @FoodLoversMDZ