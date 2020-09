¡Salimos y nos cuidamos! Elegí alguno de estos lugares para ir a comer

Si te interesa comunicar tus eventos o novedades, o querés que visitemos tu restaurante, escribinos a agendagastronomica@mdzol.com o a publicidad@mdzol.com

Bodega Vistandes abre sábados y domingos para almuerzos

Bodega Vistandes, ubicada en Ruta 60 esquina carril Urquiza, Cruz de Piedra, Maipú, a 20 minutos del centro, te espera para disfrutar de un variado menú a la carta, que incluye exquisitas opciones veganas, vegetarianas, sin t.a.c.c y menú infantil. Este sábado además, agasajan a los maestros por su día, con un menú especial de 3 pasos por $1.100*, con bebidas sin alcohol y vino incluido. Para aquellos con ganas de algo más relajado proponen la Experiencia CHILL & WINE, por $750 por persona, que incluye degustación de vinos y quesos guiada por sommeliers y el pack visita: 1 Vino Joven + Picada para dos personas, para que disfrutes de un día relajado, de picnic, en su hermoso espacio verde rodeado de viñas y una imponente vista a la Cordillera de los Andes. Todas las propuestas se realizan al aire libre con cumplimiento estricto de protocolo COVID-19. Reservas y consultas al 2612189744, info@vistandes.com - Instagram: @Vistandes_bodega

Almorzá entre viñedos en Bodega Renacer los sábados y domingos

El restaurante de bodega Renacer ubicada en Luján de Cuyo - a 20 minutos del centro - abre sábados y domingos. Las propuestas son menús de dos y tres pasos ($1800* / $2200* por persona) maridados con vinos Punto Final Reserva Malbec, Cabernet Franc y Milamore. Además se puede combinar el almuerzo con degustación o cabalgatas por la finca. Reservas y consultas al +54 9 2613 16-6555 o en este link.

Casa Vigil en Bodega El Enemigo abre sábados y domingos al mediodía, y viernes y sábado por la noche

SABADOS Y DOMINGOS AL MEDIO DÍA: En Casa Vigil Bodega el Enemigo te esperan esta fin de semana y redoblan la apuesta gastronómica. Tienen un menú de 7 pasos por $2500* peos y uno de 9 pasos por $3200* siempre con los vinos "El Enemigo" de Ale Vigil que hacen única la experiencia. VIERNES Y SÁBADOS A LAS 19HS: en el atardecer te ofrecen una gran propuesta culinaria de fuegos, tragos y vino con las luces tenues de la noche por $1900*. Exquisitas opciones veganas, vegetarianas, para celíacos y menú infantil. Reservas al tel. +54 9 261 341 1729 y en este link de Guía Mendoza Gourmet.

Cómo saber en qué restaurantes reservar que tienen mesas al aire libre

En Guía Mendoza Gourmet vas a encontrar cientos de restaurantes para salir a comer en forma segura. Muchos ofrecen mesas al aire libre y están atendiendo al público aplicando todos los protocolos de seguridad indicados por las autoridades en esta situación de pandemia. En el perfil de cada restaurante, vas a poder identificar si tiene o no mesas al aire libre con el ícono de la sombrilla. Recordá que al reservar, inmediatamente recibís un mail de confirmación de la reserva para poder circular. Registrate en la Guía, ya sea en la web http://guiamendozagourmet.com/ o bajate la App para Android http://bit.ly/app_gmg_android o para iOS http://bit.ly/app_gmg_android, Para enterarte de las promociones y descuentos, seguí a #LaGuía en Instagram!

Inauguró Azafrán Restó en Bodega Vistalba

El restaurante Azafrán, ubicado tradicionalmente en calle Sarmiento de Ciudad, abrió sus puertas en Bodega Vistalba con una reversión superadora. Se trata un menú y experiencias sorprendentes, creadas por Sebastián Weigandt, el cocinero y gerente gastronómico de Azuca (Azafrán, Raw, Caw, Unión). La propuesta es versátil y para variados gustos: Un menú "itinerante" de 7 pasos, que recorre los diferentes espacios de la bodega mientras se van consumiendo los primeros tres pasos maridados, para luego llegar al salón principal (ahora galería al aire libre) para comer 3 pasos más. Al final se termina en el jardín con un cocktail con el espumante Progenie. Esta experiencia está compuesta por varios snacks y entradas, para luego elegir plato principal y postre a gusto del comensal. Tiene un valor de $2.500*. La otra opción es un almuerzo de 3 pasos acompañados con los vinos de línea Tomero por $1.800*. Abre sábados y domingos al mediodía. Se cumplen estrictamente los protocolos de prevención COVID. Se puede reservar al cel +54 9 2614 29-4200 o por Guía Mendoza Gourmet en este link.

El 11 de septiembre se hace Conexión Masticar 100% online

En estos últimos meses nuestra vida y nuestra relación con la comida cambiaron. Y desde A.C.E.L.G.A. quieren acercarse otra vez para potenciar y acompañar esa transición en comunidad. Por eso lanzan Conexión Masticar, la primera edición 100% online, gratuita y con el mismo espíritu de siempre: conectar cocineros, productores y consumidores. ¿Lo bueno? seguir aprendiendo, y poder "visitar" esta experiencia de manera virtual desde tu casa. ¿Lo malo? No poder disfrutar de los platos de la feria... pero solo por este año! Paciencia, ya volverá.Conexión Masticar será el 11 de septiembre. Ese día los organizadores compartirán una Caja de Herramientas, una jornada gratuita por YouTube pensada para vos, que sos gastronómico, o para vos, que siempre los acompañás y te interesa la gastronomía. Se podrán escuchar distintas voces, referentes y protagonistas de cada sector, generando instrumentos útiles que nos ayuden a pensar nuestro futuro cercano. Para poder crecer y aprender tenemos que apostar a lo multidisciplinario, compartiendo contenidos valiosos y escuchando a los que saben. Algunos de los participantes de las charlas: Felipe Pigna, Mónica Sladogna, Mariana Koppmann, Donato de Santis, Narda Lepes, etc. Algunos temas: turismo poscoronavirus, nuevas teconologías, historia de las pandemias, hábitos de consumo, protocolos, etc. Si no querés perderte nada, registrate gratis en la web: https://www.conexionmasticar.com.ar

* Precios septiembre 2020

