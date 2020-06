Estas bodegas y hoteles ya abren al público este finde

El 28 de mayo comenzaron a abrir al público algunos restaurantes, sobre todo los ubicados en las zonas más urbanas, como el centro de Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén y otros departamentos. Hoteles y bodegas decidieron esperar, pero gradualmente van sumándose con propuestas pensadas para mendocinos. Esta es una gran oportunidad para que los locales comiencen a salir y a disfrutar del paisaje otoñal, un menú de gran nivel con excelentes vinos.

¿Cómo hacer para salir ir a un restaurante en Mendoza?

Respetando ciertas normas es posible en esta etapa de cuarentena más flexible.

1. Se deben hacer reservas previs por teléfono o de manera online. Puede usarse la web o app de Guía Mendoza Gourmet. Guía Mendoza Gourmet Podés bajar la App en este link para iOS y en este para Android.

2. Hay que llevar en el recorrido de casa al restaurante un comprobante de la reserva por si la policía lo solicita. El sistema de la guía emite un mail una vez hecha la reserva que sirve para este fin.

3. La persona que reserva debe tener en cuenta el número que finaliza su DNI, para reservar para el día que sí puede salir (el mismo para salidas recreativas o compras). Lunes, miércoles y viernes DNI finalizado en 1, 2, 3, 4, 5; martes, jueves y sábados DNI finalizado en 6, 7, 8, 9, 0. Domingos compartidos. No importa en este caso en qué finaliza el DNI de sus acompañantes.

4. La reserva debe hacerse para un máximo de 6 personas, es decir, para quien reserva y 5 acompañantes, sin importar parentesco o tipo de vínculo.

5. La zona a la que puede asistir al restaurante debe ser la misma de su domicilio. Es decir que si vive en Gran Mendoza, puede ir a restaurantes ubicados en Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú y Lavalle. Igual suceda con Valle de Uco (San Carlos, Tunuyán y Tupungato); Zona Este (La Paz, Rivadavia, Santa Rosa, San Martín y Junín), Zona San Rafael; Zona Malargüe; Zona General Alvear. Por ahora las bodegas que abren en Valle de Uco solo pueden ir las personas que residen en esos departamentos.

6. Los restaurantes solo pueden abrir de 7 a 23 hs

Las recomendaciones generales indican que no deberían asistir quienes pertenecen a grupos de riesgo. También se sugiere no compartir utensilios ni platos, desinfectar manos antes y después de comer, permanecer con el tapaboca colocado mientras no se esté consumiendo alimentos, evitar amontonamientos, pagar de forma electrónica, y respetar la distancia de 1,5 m con otras personas.

Restaurantes en bodegas y hoteles que abren este fin de semana

. Bodega Andeluna (Tupungato). Con menú de 2 y 4 pasos. Mediodías. Pueden visitar esta bodega quienes residen en San Carlos, Tupungato o Tunuyán. Reservá en este link

. Bistró M de Hotel Hyatt. Desde este sábado, estará abierto todos los días de 8 a 23 hs. Reservá en este link.

. Rosell Boher (Luján de Cuyo). Abrirá desde este sábado los fines de semana al mediodía.

. Rincón Atamisque (Tupungato). Abrirá desde este sábado los fines de semana al mediodía.

. Fogón (Bodega Lagarde) (Luján de Cuyo). Sábados y domingos de 12:30 a 15:30, viernes y sábados de 19:30 a 21:30 hs (los comensales se deben retirar a las 23 hs)

. Bodega Tierras Altas (Luján de Cuyo) abre sus puertas desde hoy jueves 4 de junio, al mediodía.

. Pan & Oliva - Familia Zuccardi (Maipú) Abrirá desde 13 de junio todos los fines de semana al mediodía.

