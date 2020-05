¿Salís o no salís? estos restaurantes y bares ya abren al púbico

Desde ayer 28 de mayo ya pudieron abrir en Mendoza restaurantes, bares, cafeterías y otros negocios gastronómicos. Recopilamos algunos datos de los negocios que ya están funcionando, o esperan abrir en el transcurso de hoy.

En general las bodegas y hoteles con restaurantes, prefieren mantener cerrado hasta que se reactive el turismo. Desde varios hoteles, nos comunicaron que no abrirán porque no justifican los gastos operativos dado el segmento acotado para su oferta gastronómica.

"Hay que cumplir el protocolo, en el que se prioriza la salud del personal y de los clientes. Con el tiempo habrá menos restricciones. Al principio calculamos que los restaurantes tendrán solo un 25% de las ventas habituales, seguirán trabajando a pérdida. Se entiende que algunos restaurantes decidan no abrir por sus grandes estructuras, o porque están más enfocados al turismo. Esta situación no es la ideal, pero es lo posible." nos comentó Fernando Barbera, presidente de AEGHA (Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza). Y agregó: "en la Zona Sur o Valle de Uco, esperan que se abra la circulación desde el Gran Mendoza, para recibir público desde el centro, mientras tanto los que están alejados de la zona urbanizada no abrirán".

La única manera de poder asistir a los restaurantes es reservando previamente. Estas reservas pueden hacerse por teléfono o de manera online. Recomendamos el uso de la App Guía Mendoza Gourmet para hacer las reservas desde la web o app. Este sistema envía un mail a quien reserva para presentar como comprobante si es requerido por la policía durante la circulación camino al restaurante. Podés bajar la App en este link para iOS y en este para Android.

Ana Laura Ochoa, propietaria y chef del restaurante Josefina, nos comentó que para restaurantes de cocina tradicional y gourmet o más elaborada, como el suyo, es más complicado abrir, ya que tienen que trabajar en adaptar sus estructuras y cartas para local y delivery, reservas, y demás detalles, por lo cual espera poder reabrir desde el lunes 1 de junio, de lunes a domingo al mediodía, y de martes a sábado por la noche (lunes y domingo cerrado por la noche).

Bodega Lagarde

Por otra parte, hablamos con Sofía Pescarmona, y desde su restaurante Fogón (Bodega Lagarde) confirma que abrirá en junio los sábados y domingos, desde 12:30 a 15:30 hs; y viernes y sábados de 19:30 a 21:30 hs (para poder retirarse antes de las 23 hs) con reservas por supuesto. Otras bodegas que consultamos, prefieren esperar a que se active el turismo. Claudia Piedrahita gerente de Bodega Casarena por el momento, planea reconstruir el restaurante que sufrió daños totales por un incendio, y luego pensará en reabrir.

Desde Bodegas Terrazas y Chandon, esperarán un par de semanas, según lo que nos confirmó su encargada de comunicación Lorena Cepparo. Por ahora están ofreciendo opciones de delivery de alta cocina, que implican una experiencia social gourmet con conexión online. Y Bodega Tierras Altas abre sus puertas el jueves 4 de junio, según sus publicaciones en redes sociales. Chachingo

Federico Pettit, chef gerente de Universo Vigil, confirmó que abren Chachingo Craft Beer de Arístides, Juan B. Justo y Palmares; y Casa Vigil de Palmares y de il Mercato. Además siguen con delivery con sus otros locales. Expresó también el interés que hay de parte de todos los empresarios y emprendedores gastronómicos en brindar un servicio seguro y recibir al público lo mejor posible, agasagarlos y atenderlos con mucha alegría y pasión, cuidándolos. Además con el compromiso de cumplir con todas las normativas para asegurar salubridad.

Desde Mendoza Plaza Shopping, nos informaron que algunos de los locales de Distrito Food abren a partir de hoy: Nipoti entre las 9 y 23 hs. Burgery entre las 12:30 a 15, y de 20:30 a 23 hs. Por otro lado Zitto y Omaki abren desde la semana próxima, y actualmente ofrecen delivery junto con Mc Donalds, il Panino, Mostaza, Zacks, Burger King, y Soppelsa. Entre Dos, ubicado en el exterior del centro comercial, abrirá de 8:30 a 18 hs.

En el caso de Palmares, anunciaron que abren La Marchigiana de 12 a 16 y de 20 a 23 hs, Nipoti de 8:30 a 23 hs, Omoi todos los días por la noche, y de viernes a domingo al mediodía. Las Chapas todos los días al mediodía hasta el cierre por la noche. Casa Vigil y Chachingo de 8 a 23 hs.

El chef gerente del grupo de restaurantes Azafrán, Unión, Caw, Sebastián Weigandt, dijo que solo mantendrán abierto al público Unión 777, y seguirán con la propuesta de alta cocina de Raw by Azafrán por delivery.

Beatriz Barbera de Francesco y Gío Bar, contó que ante esta crisis tuvieron reinventarse, adquirieron una moto para delivery, modificaron la carta, cambiaron funciones del personal, y les brindaron soluciones para el transporte yéndolos a buscar para evitar el transporte público. Gío Bar abrirá desde este lunes de 9 a 22 hs. mientras que Francesco abrirá el 30 de mayo, y continuará viernes y sábados de 19 a 23 hs y domingos al mediodías. Gío Bar

Andrés Civit de Beerlin, confirmó que ya abre de 12 a 23 hs con carta digital y pagos online. El propietario de Las Chapas y Omoi, Rodolfo Demo, nos comunicó que ya están en funcionamiento. En el día de ayer hubo venta de 22 cubiertos en Las Chapas. Las Chapas en Palmares

Nacho Molina, de Pez Globo, nos dijo que reabrirá el día 1 de junio. Y en el caso de sus otros restaurantes, Pie de Cuba (Maipú) abrirá el 5 de junio, y Aires de Fuego (Potrerillos) estima que ya será sobre el otro fin de semana recién. Y el café y heladería Sofía de Dorrego también ya está abriendo todos los días de 9 a 23 hs.

Otros que confirmaron su apertura son Torito (Juan B . Justo) de 12 a 16 y de 19 a 23 hs, La Lucía de 11 a 23 hs, El Asadito (el nuevo local de Av. Sarmiento) de 12 a 16 y de 19 a 23 hs, La Marchigiana centro y Palmares de 12 a 16 hs y de 20 a 23 hs; Nipoti Shopping y Palmares de 9 a 23 hs. Bosco en Golf Club Andino sábado de 11 a 23 hs: El Patio de Jesús María todos los días de 20 a 23 hs, y miércoles a domingo de 12 a 15 hs Bosco en el Parque Gral. San Martín

​​​​​​

Fuente y Fonda de 12 a 15 y de 20 a 23 hs; La Pizza (calle Sarmiento) todos los días de 12:30 a 23 hs; Burgery Shopping y Arístides, de 12:30 a 15:30 y de 20:30 a 23 hs; y el local de il Mercato de 12 a 15 y de 20 a 23 hs; Tea & Company de Barrio Bombal y Chacras de Coria, de 9 a 23 hs; Believe Irish Pub todos los días de 18 a 23 hs;

