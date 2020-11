¡Novedades! Aquí la agenda gastronómica de este finde

Si te interesa comunicar tus eventos o novedades, o querés que visitemos tu restaurante, escribinos a agendagastronomica@mdzol.com o a publicidad@mdzol.com

Almorzá en Osadía de Crear o Espacio Críos de Bodega Susana Balbo Wines. ¡También "after lunch"!

Este fin de semana los invitamos a descubrir las propuestas en Susana Balbo Wines. En Osadía de Crear, "Menú de pasos" con opción "a la carta". En Espacio Crios, "Menú criollo", opción de "Picnic" y además ahora presentan el "Horario extendido" de 16:30 hs a 20:30 hs para disfrutar deliciosos cocktails y comidas en los jardines de la bodega. Consultas y reservas: +54 261 4989231 | +54 9 261 6626754 (WhatsApp) | turismo@sbwines.com.ar o seguilos en sus redes sociales: @osadiadecrear

Viví un día diferente en Bodega Vistalba ¡y aprendé a degustar jugando!

En Bodega Vistalba saben sobre la importancia de comunicar lo que más les apasiona que es hacer vino, y disfrutan ofreciendo Experiencias que motiven, que cambien a mejores estados de ánimo en donde la familia y los amigos puedan compartir un momento juntos. Para ello, han desarrollado diferentes propuestas estimulando los sentidos a través de actividades lúdicas. No te pierdas de Experiencias como Blending Game, Cata a ciegas, Búsqueda del Tesoro, Glass & Go y una variedad de Degustaciones, algunas acompañadas de productos gourmet o tabla de quesos. Están pensadas para satisfacer diferentes expectativas, al aire libre o bien recorrer la bodega con su arquitectura que enamora entre viñedos y olivos con una amplia vista a la Cordillera de los Andes. La Bodega recibió un año más la distinción “Travellers´ Choice 2020” otorgada por Trip Advisor. Este premio está basado en millones de críticas y opiniones de viajeros de todo el mundo y refleja lo mejor en calidad y servicio. Un dato importante, es que con la participación en estas actividades obtenés un descuento en la compra de vinos y los menores participan sin cargo. Hacé tu reserva con anticipación! turismo@bodegavistalba.com y +54 9 261 373-3939

Casa Vigil en Bodega El Enemigo abre viernes, sábado y domingos al mediodía

En Casa Vigil Bodega el Enemigo te esperan esta fin de semana (viernes, sábado y domingo al mediodía) y redoblan la apuesta gastronómica. Tienen un menú de 7 pasos por $2500* peos y uno de 9 pasos por $3200* siempre con los vinos "El Enemigo" de Ale Vigil que hacen única la experiencia. Exquisitas opciones veganas, vegetarianas, para celíacos y menú infantil. Reservas al tel. +54 9 261 341 1729 y en este link de Guía Mendoza Gourmet.

En Casa del Visitante disfrutá la cocina casera de Emma

El restaurante de Bodega Santa Julia ya está abierto para los almuerzos del fin de semana, con una propuesta basada en las recetas del libro de la abuela de la familia Zuccardi “La cocina de Emma”. Ahora, además de Picnics y Tardes de Tém también se puede almorzar. Emma Zuccardi, fundadora de la bodega familiar junto con su esposo, el Ing. Alberto Zuccardi, dejó un compilado de recetas que se pueden probar en el menú del restaurante. Se trata de una propuesta que refleja los gustos y sabores de una familia mendocina, por eso, el menú que consta de tres pasos que incluyen una entrada basada en conservas (por ejemplo berenjenas en escabeche, tomates al natural y pimientos calahora), croquetas de arroz y pascualina de alcauciles; 3 opciones de principal (pastel de papas, pollo a la sal, ñoquis de espinaca y ricota, van variando); y postre (pasan con un excepcional y maravilloso carrito de quesos y dulces para que elijas). Abierto sábados y domingos al mediodía, para almuerzo en restaurant y picinic en jardines; tardes de té de 17:30 a 19:30 hs. Siempre con reserva previa. Costo por persona del menú de almuerzo con maridaje, depende la línea de vinos, opciones de $1.900*, $2600* y $3.300* con vinos de Bodega Zuccardi Valle de Uco. También opciones de vino a la carta. Tel: (0261) 441-0000 / reservas@familiazuccardi.com / www.casadelvisitante.com.ar / O reservas online a través de Guía Mendoza Gourmet.

Picadas con fiambres, quesos y productos premium en La Charcutería de Casa Vigil

La Charcutería de Casa Vigil llega con excelentes quesos y fiambres, además de productos regionales premium con muy buenos precios para todos. La idea es proporcionar picadas de gran nivel con productos artesanales de Tandil, La Ventana, Córdoba y Santa Fe, además de los de elaboración propia. Los mendocinos ya pueden disfrutar de distintas alternativas de picadas a precios accesibles para degustar con vinos y cervezas en compañía de la familia y los amigos. Contacto y pedidos: Palmares 261 616 9974 - Centro de Mendoza 261 338 6365 - Maipú: 261 609 2022. Instagram : @charcuteria.casavigil

Ciclo de cenas con enólogos en Casa de Uco: comienza el 21 de noviembre

Esta vez la bodega invitada es Luigi Bosca. En el restaurante de este hotel de lujo ubicado en Tunuyán ofrecen un menú de 4 pasos maridado con los vinos de esta bodega. La propuesta incluye una recepción con paté, pickles y pan de miel, con Luigi Rosé 2019. Continúa con Luigi Bosca Riesling Las Compuertas 2019 y espárragos, huevo poché, pan frito, brotes orgánicos y alioli de limón. El siguiente paso: Luigi Bosca Grand Pinot Noir La Consulta 2018 y cordero braseado, buñuelos de kale, emulsión de papa y verdeo; o la opción de Luigi Bosca De Sangre 2018 y ñoquis de batata a la plancha, habas, arvejas y mascarpone casero. Finaliza con una granita de estación, mousse de queso y cítricos; y un postre de chocolate blanco, frutillas, coco y hierbas, con Luigi Bosca Brut. Incluye agua y café. El evento contará con la presencia del enólogo Vicente Garzia. El costo es de $3.300-. La cita es el 21 de noviembre a las 20 hs. Reservas: foodandwine@casadeuco.com

Bajate la App de Guía Mendoza Gourmet y reservá en restaurantes y bares con 2 clicks

En Guía Mendoza Gourmet vas a encontrar cientos de restaurantes para salir a comer en forma segura. Recordá que al reservar, inmediatamente recibís un mail de confirmación de la reserva para poder circular. En algunos casos podés ver la carta online, y también llenar la declaración jurada. Registrate en la Guía, ya sea en la web http://guiamendozagourmet.com/ (podés acceder desde tu celu o compu) o bajate la App para Android http://bit.ly/app_gmg_android o para iOS http://bit.ly/app_gmg_android, Para enterarte de las promociones y descuentos, seguí a #LaGuía en Instagram!

Florería Atlantico es el 7mo Mejor Bar del Mundo y #1 de América Latina

Renato “Tato" Giovannoni se queda con 2 de los premios más importantes de la industria a nivel global, a pocos días de haber sido elegido como el mejor bartender del mundo. Ka organización de Los 50 Mejores Bares del Mundo 2020 (The World's 50 Best Bars) anunció que el bar argentino, Florería Atlantico de Renato “Tato” Giovannoni es el 7mo mejor bar del mundo y #1 de la región. Unos días atrás, anunciaron a Giovannoni como el ganador de Altos Bartenders’ Bartender Award, premio que otorgan los mejores bartenders del mundo como máximo reconocimiento a un colega que brille por su capacidad como líder, emprendedor y agente de cambio. El empresario de la coctelería vuelve a estar en el centro de la escena mundial de bares y bartenders. En 2019, Florería Atlantico fue reconocido como el 3er Mejor Bar del Mundo, resultado del voto de más de 500 especialistas de todo el mundo. Esta nueva ceremonia de The World´s Best Bars se realizó de modo virtual y hace minutos se conoció la posición 2020 del bar porteño más premiado, este año en el 7mo puesto y primero en América Latina. El Mejor Bar del Mundo 2020 es el londinense Cunnaught Bar. Encarando nuevos proyectos en Buenos Aires, Tato confiesa haber cumplido el sueño de llevar la bandera Argentina por el mundo a través de su bar, sus cocteles y su colección de bebidas: “Siento que logre mucho más de lo que esperaba. Y este reconocimiento me confirma la visión, el esfuerzo y el trabajo hecho para transmitir la identidad de América Latina y Argentina en el mundo”. El 2020 es un año de enormes desafíos para la industria, y una prueba de su resiliencia. Para Giovannoni es también un año de reconocimientos, sumando a la lista de premios una nominación para el Havana Club Entrepreneur Award, un reconocimiento para aquellos bares y emprendedores de la coctelería que han creado barras excepcionales.

* Precios noviembre 2020

