Especial de Gastronomía: el 16 de diciembre sale la edición "Fiestas"

Diciembre es el mes de los grandes festejos. Y en Food Lovers queremos brindarle a nuestros lectores, como cada año, la información precisa para que puedan analizar opciones y elegir a dónde salir festejar para Navidad y Año Nuevo. Y también para los que deciden quedarse en casa, las propuestas para comprar todo "take away" o para llevar.

.

Muchas veces durante noviembre y diciembre las reservas en los restaurantes aumentan con respecto al resto del año, debido a las reuniones de fin de año con amigos o compañeros de trabajo. Pero además están las tradicionales cenas de Navidad y Año Nuevo, que son parte de nuestra tradición, y van más allá de las creencias religiosas.

Por lo general los consumidores buscar opciones de comida tradicional, los platos típicos de esta época. Aunque muchos prefieren festejar con propuestas más exclusivas, gourmet o alta cocina.

Al momento de optar, algunos prefieren hacerlo entre los restaurantes "de siempre", los que no fallan, o a los que van cada año por tradición. Pero otros buscan ávidamente algo nuevo, diferente, que salga del molde. O propuestas más sofisticadas. Este año en particular los consumidores pondrán especial atención en lo que ofrece cada uno y en el precio, comparando cuál tiene la relación más conveniente.

Por eso este Especial de Gastronomía "Fiestas" es una gran oportunidad para que las empresas de restauración comuniquen lo que tienen para ofrecer

¿Salir o quedarse en casa?

Cada día es más común que el festejo se relacione al descanso y al disfrute, por eso es que por más que decidan quedarse en casa, las familias compran todo hecho para servir y consumir, o apenas para recalentar algunos platos. Cada vez más rotiserías y restaurantes ofrecen estas cajas o canastas con todo listo. Otra tendencia es contratar a un "Chef a domicilio" para que cocine para los invitados.

Qué ofrecen los restaurantes

La mayoría ofrece un menú especial de 2 o 3 pasos, con alternativas para diferentes restricciones alimentarias como vegetarianismo o celiaquía, y en muchos casos con bebida incluida. Es común también que dispongan de una "mesa dulce" con las confituras típicas, o una barra de cocktails para después de la cena.

.

Los bares y fiestas también cuentan

En ocasiones el público decide cenar en casa, y luego salir de bares o concurrir a una fiesta para continuar el festejo. En la mayoría de los casos se ofrecen comidas para acompañar la ingesta de alcohol en forma responsable.

Cómo será el especial de gastronomía que sale el 16 de diciembre

En varias notas que se mantendrán durante 48 hs en la home de MDZol, publicaremos la información de lo que ofrecen los restaurantes, bares, hoteles, "take away", chefs a domicilio y fiestas, con una descripción detallada, precios y modos de reservar. También las empresas interesadas en promocinoarse podrán hacerlo a través de banners publicitarios y la tradicional Agenda Gastronómica de los jueves en Food Lovers. Y se enviará un mailing a los sucriptores de MDZol con el Especial.

