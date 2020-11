Así es una cafetería "exitosa"

Exitoso. Muchas veces hemos escuchado esta palabra,, pero pocas veces la hemos analizado profundamente. Y la pregunta del millón es ¿qué es el éxito? Si entramos en el ámbito de las personas, sabiduría, objetivos, felicidad y logros, encontramos diversidad de respuestas a esta pregunta. Pero por el momento nos vamos a centrar en lo que significa para un emprendimiento, un negocio, puntualmente una cafetería.

Empiezo con compartir mi respuesta personal, una cafetería exitosa, es aquella que logra sus objetivos planteados, que se puede sostener en el tiempo, que genera una fidelización de clientes, que crea equipos de trabajos; muy humanos y competentes, que lleva consigo, una cultura organizacional positiva y en armonía, que planifica, ejecuta y controla de manera eficiente, que genera un significado de pertenencia en sus clientes, proveedores, colegas del rubro y sobre todo, su equipo. Si… con alto grado de eficiencia, se logran estos puntos, el reconocimiento de marca, y la retribución económica están asegurados.

Muchos emprendimientos, centran sus esfuerzos en lo económico, en los costos y en los precios, y si bien, son importantes, y tienen que estar estudiados, no son determinantes. Hay quienes logran tener bajísimos costos, y buenos precios y no alcanzan sus objetivos. Pero no conozco ninguna cafetería, que pudiendo lograr que todas las personas que se relacionen con ella se sientan a gusto y con buenas energías, no sea sobresaliente. Aquí está la clave del éxito: tener claros los objetivos.

Me gusta decir que en la gastronomía, vendemos 3 cosas: productos, servicios y una materia intangible... esa energía que trasmite un lugar, una organización, un equipo a todas las personas que lo visiten, ese inconsciente que te hace sentir a gusto, o “como en casa”. Y lo que tienen en común las 3 cosas, es que dependen totalmente, de las personas, desde la punta hasta la base de la pirámide. Por lo que podrían coincidir cualquier matemático, físico, psicólogo, ingeniero, filósofo o escritor: trabajando sobre las personas y logrando su mejor rendimiento y eficiencia, el éxito esta asegurado.

¿Estás de acuerdo?

Matias Szyma es barista certificado por la SCA (Specialty Coffee Associations), co-fundador de Bruno Brown, un tostadero de café de especialidad y academia de Baristas. Es parte de la cadena de cafeterías de especialidad Erudito Café y del café restaurante Modesto Godoy, junto a otros socios. Es amante de los perros, principiante en la música y bueno en la cocina.