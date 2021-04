A dónde salir a comer este finde

Interesados en promocionar sus propuestas en la Agenda Gastronómica que publica los jueves, pueden comunicarse con agendagastronomica@mdzol.com

Almuerzo Criollo y Sunset en Bodega A16

En la bodega de Luján de Cuyo, los sábados de 12 a 16 y de 18 a 23:30 hs Bodega A16 propone disfrutar de un almuerzo y atardecer diferente disfrutando de su foodtruck, barra de tragos de autor y música en vivo. Las opciones van desde sandwiches de ojo de bife doble cocción ($950) hasta ensaladas de la huerta. Consultá por la edición especial de Sábado 17 de abril, día Mundial del Malbec. De miércoles a viernes se ofrecen almuerzos de pasos: un menú criollo para disfrutar en familia y con amigos. 4 pasos maridados ($2200*). Los domingos está disponible el menú criollo a la llama: 4 pasos maridados ($2200*). Para reservas Whatsapp: +54 9 261 653 8963. En el Wine & Deli de Av. Emilio Civit, abren de martes a viernes. De jueves a sábados de 19:30 a 23:30 la propuesta es el ciclo "Sabores para Viajar": menú de pasos con opciones de sushi, wok thai de mar, veggie o principales de la casa que van de ojo de bife, cerdo en cocción lenta y reducción de Malbec a roll de ave y terrina de vegetales, con 2 copas de vino ($1400*). Reservas por tel o Whatsapp al +54 9 261 201 9937, tel fijo 533 1478. Más info en www.a16sa.com.ar

Festival de Ostras y Vinos en Bodega Casa Vigil

El sábado 10 de abril a las 13 hs se llevará a cabo en Bodega Casa Vigil el Primer Festival de Ostras. Fiel a su estilo innovador y como el gran anfitrión de la loma del Chachingo, Alejandro Vigil presenta el Primer Festival de Ostras en conjunto con el reconocido Chef Gabriel Oggero del prestigioso restaurante Crizia, ubicado en el corazón de Barrio de Palermo en Buenos Aires. Este festival propone tener una gran barra de ostras, el Oyster Bar, con variedad de ostras que se servirán en distintas cocciones para el deleite de todos los que asistan. Además, se sumarán dos barras más, una de vinos, blancos especialmente seleccionados por Alejandro Vigil y, otra de coctelería de autor. En esta oportunidad la gastronomía y vinos de Casa Vigil se unen a la cocina de Crizia para recibir a todos los amantes de las ostras y los blancos en una experiencia que será única para Mendoza. La presencia del Chef Gabriel Oggero como invitado a la Casa de Alejandro es parte del ciclo “Gastronomía de Luxe” que comenzó en el mes de febrero con la presencia de chef francés Christophe, quién junto a la impronta que tiene la cocina de Chachingo, realizó un almuerzo de pasos que se extendió hasta el atardecer. Reservas 2613411729 - 261 2155519

Menu de 4 y 6 pasos en Susana Balbo Wines

Susana Balbo Wines te invita a disfrutar su propuesta gastronómica contemplando sus jardines con una hermosa vista a la montaña. En el restaurante Osadía de Crear, de lunes a domingo y feriados, de 12:30 a 15:30 te ofrece un menú de 4 pasos ó un menú de 6 pasos que combinan sabores y generan sensaciones que crean una experiencia única. Viví un momento especial con familia o amigos mientras descubrís en cada plato un vino diferente de la primera mujer enóloga de la Argentina, Susana Balbo. Consultas y reservas: +54 261 498-9231 | +54 9 261 662-6754 (WhatsApp) | turismo@sbwines.com.ar | Instagram: @osadiadecrear

Beneficios del 30% y 20% con tarjetas de Supervielle en más de 70 restaurantes y bodegas hasta el 30 de abril

Banco Supervielle brinda grandes beneficios para quienes utilicen sus tarjetas de crédito. En restaurantes pueden aprovecharse de jueves a domingo, con un 20% de beneficio, o un 30% en caso de ser parte del programa Identité (reintegros). En bodegas estos beneficios pueden utilizarse todos los días, y también para comprar vinos o realizar visitas (no solamente para la parte de restaurantes). La lista de más de 70 locales entre restaurantes y bodegas puede verse en este link: https://www.supervielle.com.ar/landings/especial-bodegas-y-restaurantes Este programa estará vigente hasta el 30 de abril de 2021.

Christian Petersen pasó por Mendoza como Embajador de Olivícola Laur y Acetaia Millán

Christian Petersen y Gabriel Guardia

Olivícola Laur y Acetaia Millán continúan con su programa de “Embajadores de Marca” con el famoso cocinero Christian Petersen, quien será la cara visible de las marcas durante 2021. El famoso chef viene elaborando el aceite de oliva virgen extra, aceto balsámico y vinagre de vino para su restaurante “Hermanos” junto a Gabriel Guardia, gerente general de la Olivícola El vínculo con Petersen nació hace dos años con la grabación de “Los favoritos de los Petersen”, el programa de El Gourmet que se emite a toda América Latina. Además, el chef emprenderá un proyecto gastronómico en el recientemente construido salón de eventos de Olivícola Laur y Acetaia Millán. El espacio posee una gran cocina, barra y capacidad para realizar reuniones en su interior. La idea es generar un lugar donde se lleven a cabo eventos corporativos, institucionales y sociales de grupos reducidos en el salón y más grandes incorporando las galerías y el parque aledaño, en los que pueda participar Christian Petersen como figura protagónica. También se abrirá una panadería que elaborará productos con harinas orgánicas y masa madre.

Bodega Piedra Negra propone celebrar el Día Mundial del Malbec con una nueva añada de su vino emblema L'Esprit de Chacayes





Arraigada a los pies de la Cordillera de los Andes, Bodega Piedra Negra fue fundada en el año 1996 por el pionero François Lurton. El L´Espirit de Chacayes logra equilibrio y complejidad gracias al blend de dos expresiones del Malbec: el Malbec argentino y su versión francesa, el Côt. Este último es el fruto de una selección clonal realizada en Francia que llegó a nuestro país de la mano de François Lurton. Este ejemplar es un vino orgánico y sin sulfito, está compuesto por un 70 % de uvas Malbec, de nuestra cepa insignia que hoy celebramos, y por un 30 % de uvas Côt, un clon francés de esta misma cepa, ambos provenientes de la misma finca de la bodega ubicada en Los Chacayes, Valle de Uco, en el piedemonte de la Cordillera de los Andes a 1.100 metros sobre el nivel del mar, en la provincia de Mendoza. En vista posee un color cereza intenso y profundo con ribetes violáceos, la nariz se centra en el Côt, gran frescura que recuerda a pequeñas frutas rojas y una nota de violeta específica propia del terroir. Sus taninos inspiran suavidad y concentración al mismo tiempo. La acidez natural de Chacayes le da a este ejemplar su elegancia y profundidad. El maridaje ideal son las costillas de cerdo con hierbas, quesos de pasta dura y pastas con salsas frescas. Precio sugerido en vinotecas: $1700* Se puede comprar también a través de la tienda online: www.lurtonwineshop.com.ar





El Malbec World Day se festeja en el mundo de manera digital

Wines of Argentina, la institución encargada de la promoción del Vino Argentino a nivel internacional, da inicio a una nueva edición del Malbec World Day que afianza aún más el posicionamiento de la variedad en el mundo y celebra el éxito de la industria vitivinícola nacional. En función del contexto generado por el COVID-19 y en línea con el giro en la estrategia de WofA hacia la digitalización, la celebración de este año marcará una sólida presencia del Malbec Argentino en los entornos virtuales mediante el desarrollo de un plan de acciones online en los mercados foco de exportación de la bebida nacional. Celebrado por primera vez el 17 de abril del 2011 por iniciativa de Wines of Argentina, el Malbec World Day se posicionó como un acontecimiento histórico en la promoción del Vino Argentino a nivel mundial. Hoy los paladares globales están disfrutando de una amplia gama de Malbecs Argentinos, eligiendo aquel que mejor se adapta a su gusto sin otra explicación más allá del hecho de ser rico. Por eso, para la celebración de 2021, Wines of Argentina propone un concepto inclusivo que nos invita a identificarnos y sentirnos parte: #MalbecArgentino, ¡NOS gusta! En un contexto signado por el aislamiento social y el distanciamiento, la celebración del MWD es la oportunidad para unir y conectar a consumidores de todo el mundo que comparten el mismo gusto por el varietal. Por este motivo, el Malbec Argentino arraigará su posicionamiento en los ecosistemas digitales donde interactúan los públicos estratégicos, como parte de la misión de WofA de impulsar a la industria y consolidar a Argentina como país moderno en términos vitivinícolas y productor de vinos premium. Este año, Wines of Argentina traslada sus actividades al ámbito virtual organizando una serie de acciones digitales en los principales destinos para el Vino Argentino: Estados Unidos, China, Canadá, Brasil, países nórdicos y otros mercados de Europa. La agenda 2021 incluye master classes y degustaciones virtuales para seguir comunicando la gran diversidad del Malbec a referentes del trade y la prensa internacional, activaciones con diferentes cadenas de comercio electrónico para fortalecer las ventas en estos canales y campañas de promoción online. Todas las actividades podrán seguirse en las redes sociales a través de los hashtags #MalbecArgentino y #MalbecWorldDay. Para conocer más sobre el Malbec Argentino, invitamos a visitar la página oficial del Malbec World Day: http://www.malbecworldday.com

