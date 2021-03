El aceite de oliva, como todos los alimentos que consumimos, tiene calorías. Y este alimento al ser un lípido (grasa), si bien es de excelente calidad nutricional, aporta la misma cantidad de calorías que el resto de los lípidos, es decir 9 cal/gramo.

La diferencia está en la forma de consumirlo. No es lo mismo consumir unas papas fritas que utilizarlo para preparar un puré de papas cuando ya están cocidas. Mi recomendación es que la mayor cantidad de veces que lo empleen sea crudo, al final de la preparación y lo ideal sería con una ensalada de vegetales, que tenga un arco iris de colores, ya que al ser rica en vitaminas liposolubles (vitaminas A, D, E y K) mejoran la absorción a través del tracto gastrointestinal, y colaboran para prevenir las Enfermedades Cardiovasculares. Esto sucede porque las vitaminas liposolubles se absorben más fácilmente en presencia de grasas alimentarias de excelente calidad nutricional, en este caso el aceite de oliva extra virgen (que es rico en ácidos grasos monoinsaturados) ejerce una acción beneficiosa en los vasos sanguíneos disminuyendo el colesterol LDL (colesterol malo) a la vez que mantienen el colesterol HDL (colesterol bueno). Además el aceite de oliva extra virgen es rico en antioxidantes, sumado a que presentan un efecto antiinflamatorio, antitrombótico y un efecto cardioprotector ante las arteriosclerosis.

Ya saben, el aceite de oliva nos hace aumentar de peso como cualquier otro alimento que consumamos, siempre y cuando no se consuma con moderación.

Un nutriente aislado por sí solo no interfiere en nuestra composición corporal, lo hace el total de los alimentos que ingerimos día a día, que al no estar balanceados y sumado a que no realizamos adecuadamente un gasto energético diario que nos ayude a equilibrar nuestra ingesta alimentaria, tendemos a buscar siempre un “responsable” y es un grave error el que cometemos, pensando que excluir cualquier grupo de nutrientes nos puede hacer perder peso sin que esto traiga una consecuencia a nuestra salud.

Todos los alimentos pueden ser incorporados proporcionalmente para cualquier paciente que necesite perder peso, independientemente de la analítica que presenten.

Autor: Lic Cintia De Antonio

Lic. en Nutrición Mat 707 - Especialista en Enfermedades Cardiovasculares

