El mejor restaurante italiano de Florida está en Coral Gables: platillos más elegidos y cómo reservar

Para los amantes de la comida italiana, Fratellino Ristorante en Miracle Mile fue escogido como el "mejor restaurante italiano". Todos tienen un restó favorito, ya sea por sus platos preferidos, por la atención o por el ambiente. En este caso, Fratellino deslumbra por todo y por eso es quedó en primer lugar. Así es como Eat This, Not That -el portal que ayuda a los comensales a elegir los mejores restaurantes- lo calificó:

"Si quieres una experiencia gastronómica italiana de lujo, Fratellino elevará el listón de todas las futuras excursiones culinarias italianas. Su amplio menú varía de Pollo Francese hasta Penne Alla Pippo, y cada plato se prepara a la perfección. Para una noche en la ciudad, este restaurante debe ser su nuevo punto de partida".

Quienes decidan visitar Miracle Mile tienen que pasar a conocerlo y darle un vistazo a su carta italiana. En Fratellino, los clientes tienen la oportunidad de probar todos los sabores que van desde un pastelito de manzana o tiramisú de chocolate, saborear un sensacional malbec, su sorprendente champán o un excelente vino blanco hasta probar su espectacular café espresso o el insuperable café americano acompañado de un pan fermentado.

Por si todo fuera poco, las salsas son especiales, sus risottos y ñoquis tienen excelentes comentarios. En Fratellino se pueden festejar aniversarios, cumpleaños y bodas con un personal de excelencia. Cada cliente comprueba por sí mismo su servicio insuperable.

Bajo el lema: "precios razonables por comidas deliciosas" este restaurante italiano espera a sus comensales en un ambiente decorado de forma excepcional con una atmósfera encantadora que hace que todos se sientan cómodos y relajados. Los comensales siempre lo describen como "un pequeño restaurante familiar con atención cálida y hospitalaria".

Para los amantes de disfrutar una comida al aire libre, cuenta con mesas en un patio, como también ofrece la opción para llevar y entregar, algo muy positivo en estos tiempos de pandemia donde mucha gente prefiere quedarse en casa, pero comer a otro nivel.

No abunda el lujo, ni lo visitan muchos influencers de Miami. Sin embargo, la comida fue calificada como la mejor de Florida en el segmento de platos italianos.

Un dato para tener en cuenta: en la sucursal que se encuentra en Miami -según GrubHub- la comida favorita para llevar es la pasta “Alfredo”. ¡Imperdible!

Fratellino se encuentra en 264 Miracle Mile de Coral Gables y está abierto al público de lunes a viernes para el almuerzo y la cena. Los fines de semana solo por la noche y haciendo reservas al 786-452-0068.