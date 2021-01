¿Te animarías? Tu propia cerveza artesanal en casa

Hobby, placer, aprendizaje y hasta la oportunidad de hacer negocios: todo esto y mucho más se combina a la hora de hacer cerveza artesanal en casa. En esta ocasión, compartimos todo lo que deberías saber si lo que quieres es hacer tu propia versión de esta bebida sabrosa y refrescante.

Lo primero que deberías tener en cuenta es que no existe una única forma de hacer cerveza artesanal. Si eres amante de esta bebida, es probable que conozcas la gran variedad de opciones que se pueden obtener. Éstas implican distintas recetas, por lo que varían los pasos a seguir.

La principal ventaja que tiene la cerveza artesanal casera es que es ideal para el juego y la experimentación. En otras palabras, no deberías frustrarte si no sale bien al primer intento. Como muchas cosas propias de la cocina, es cuestión de prueba y error.

También es ideal para aquellas personas que quieran encontrar el sabor ideal para sus paladares. Sea como fuese, a continuación puedes encontrar todo el equipo que necesitarías para llevar adelante esta tarea y también los pasos más básicos de la preparación.

¿Qué se necesita para hacer cerveza artesanal en casa?

La tarea en sí no es difícil. Lo que hay que tener en cuenta es que, para hacer esta bebida de forma casera, se requiere de un equipo específico. Si en lo que piensas es en lanzarte a hacer cerveza artesanal, tendrías que obtener los siguientes elementos:

Olla.

Productos de limpieza.

Termómetro de cocina.

Fermentador.

Enfriador de mosto.

Air lock.

Sifón o manguera.

Ingredientes. Para obtener aproximadamente 15 litros de cerveza se necesitan:

30 litros de agua (sin cloro).

5 kilos de malta de cebada.

1 sobre de levadura en polvo (especial para hacer cerveza).

25 gramos de lúpulo.

A medida que se avance en la práctica de esta receta, es posible agregar otros ingredientes para obtener distintas variantes de cervezas, y también puede que se requiera de un equipo más sofisticado.

Cerveza artesanal en casa: ¿cuáles son los pasos a seguir?

Ante todo, es fundamental que todos los productos y elementos a usar estén sumamente limpios y sanitizados. Esto se debe a que cualquier agente externo, por más mínimo que sea, puede modificar el sabor de la cerveza realizada.



En cuanto a la elaboración, lo único que deberías hacer es seguir los siguientes pasos:



1. Maceración. Consiste en colocar la malta de cebada en una olla de agua y llevar al fuego, buscando mantener una temperatura de entre 67 y 70 grados centígrados. Revolver durante 90 minutos de forma tal que no se formen grumos.



2. Hervor. El paso anterior da como resultado el mosto, que es un líquido de sabor dulce. A éste hay que hervirlo durante 60 minutos, al mismo tiempo que se le agrega el lúpulo de forma lenta y constante.



3. Enfriado. Con el mosto ya hervido, lo que hay que hacer a continuación es pasarlo a un fermentador. Para esto es necesario que la mezcla se enfríe de la manera más rápida posible, para lo cual existen técnicas como la de colocar la olla en un recipiente más grande repleto de hielo.



4. Fermentación. Una vez que la mezcla está en un recipiente para su fermentación, se agrega la levadura, que es la encargada de transformar químicamente el azúcar en alcohol. Al mismo se lo debe cerrar de forma tal que el aire pueda salir pero no entrar.



Este proceso lleva aproximadamente unos 10 días, y es importante hacerlo en un lugar oscuro y de temperatura constante cercana a los 20 grados.



5. Maduración. Luego de la fermentación, hay que pasar la preparación a otro recipiente para dejar atrás los restos propios de la levadura. Este paso lleva otros 7 días y, en lo posible, se recomienda hacerlo en frío.



En esta etapa también se debe agregar el azúcar propio para el proceso de carbonatación natural, que es lo que aporta el gas necesario para esta bebida alcohólica.



6. Embotellamiento. Finalmente, hay que colocar el líquido en las botellas y cerrarlas de forma hermética. Lo ideal es esperar unos 10 días más, con las mismas reposando en un espacio a temperatura ambiente.



¿Cómo se sabe que la cerveza artesanal ya está lista para tomar? Basta con abrir una de las botellas y observar si ya tiene el gas suficiente o no.



En el caso de que lo tenga, ¡felicitaciones! Ya puedes dar el proceso por finalizado y disfrutar merecidamente de esta deliciosa y fascinante bebida.

