Una auténtica food lover nos aconseja: "Hay que probar todo"

Giulia Demaestri Duque es comunicadora social, pronto será sommelier, y es la brand manager de Acqua Panna & San Pellegrino en Argentina (aguas premium a nivel global). Su mundo laboral está ligado a la industria gastronómica, ya que está en permanente contacto con los referentes culinarios del mundo, y de todo el país, incluyendo Mendoza, considerada por su empresa como la tercer provincia en importancia por su crecimiento gastronómico y turístico.

Food Lover: -¿Sos una food lover? ¿Cómo surgió tu pasión por la gastronomía?

Giulia Demaestri Duque: -Soy food lover desde hace bastantes años, la gastronomía apareció muy naturalmente en mi infancia y tuve grandes referentes que me ayudaron mucho a entrenar el paladar y a poder viajar a través de la cocina. Mis primeros recuerdos son de cuando tenía 3 años en la cocina de mi abuela Marly en Mendes, un pueblito del interior de Río de Janeiro. Ella me sentaba en un banquito y me decía que tenía que mirar para aprender, ahí pasábamos horas y como yo soy una de sus nietas más mimadas me dejaba meter mano en los platos. Mi abuela arranca el ritual del almuerzo temprano, a eso de las 8 va al mercado a elegir los ingredientes más frescos y a las 10 arranca todo. En Brasil se suelen comer varios platos y uno se va sirviendo un poquito de cada cosa así que es normal sentarse y que haya ensaladas, pescado, pollo, feijao, papas fritas, helado y budín de pan de postre. Años después mi papá abrió su propio restaurante y Marly estuvo a cargo de la cocina. Otro referente es el marido de mi mamá que es un gran amateur de la cocina asiática que me hizo conocer otro mundo desde Buenos Aires a los 18 años, además Javier tiene una carnicería así que aprendí bastante sobre cortes de carne.

FL: -En tu tiempo libre ¿preferís salir a comer o quedarte en casa?

GDD: -Amo salir a comer y forma parte de mi rutina, es algo que trato de hacerlo semanalmente, es una parte de mi trabajo que disfruto muchísimo y cuando voy a comer con amigos siento que es la mejor inversión. Tengo una lista en el celu de lugares que quiero visitar y lo gracioso es que nunca logró completarla, está siempre en crecimiento. Como brand manager de un producto relacionado a la gastronomía, suelo leer muchas notas sobre restaurantes y tendencias en redes sociales así que investigo mucho a un restó antes de visitarlo. Me encantan las recomendaciones de la gente en internet, me parece fundamental la voz del comensal que se sienta y realmente vive la experiencia. De hecho suelo calificar lugares en google maps (soy Local Guide) y tuve un blog con recomendaciones. Además suelo recibir invitaciones de clientes de las aguas y con mi equipo solemos reunirnos o hacer activaciones en restaurantes como cenas maridadas, presentaciones de productos, degustaciones, entre otras.

FL: -¿Con qué frecuencia cocinas en casa? ¿Especialidad?

GDD: -Me gusta mucho cocinar pero para hacerlo necesito tener el tiempo suficiente, para poder dedicarme. Es algo que disfruto muchísimo y trato de estar siempre aprendiendo cosas nuevas.

Especialidades tengo por épocas que practico mucho y después quiero hacer otra cosa pero mis recetas de cabecera son feijoada con farofa y cove, risotto de hongos, bife de chorizo jugoso con papas bravas, salmón crocante con verduras y las sopas de cebolla, calabaza o de espinaca.

FL: ¿Qué te pide tu familia o amigos que cocines?

GDD: -La feijoada es la más demanda quizás porque soy una de las pocas personas que usa la olla a presión en Buenos Aires, congelo porciones y voy repartiendo. El asado también es lo mío, amo prender el fuego y estuve incursionando con el asador criollo.

FL: -¿Qué elaboración dulce y/o salada te sale mejor?

GDD: -Lo mío es lo salado, quizás porque no soy de comer mucho dulce porque me empalago fácilmente pero te hago unos panqueques con dulce de leche o un budín de banana, siempre que tenga algo ácido para equilibrar.

FL: -¿Un plato o postre inolvidable?

GDD: -La empada de camarão com catupiry de mi abuela, el pastel de papa de mamá y los Tom Yum, langostinos en leche de coco, de Javier.

FL: -¿Qué accesorio o utensilio no puede faltar en tu cocina?

GDD: -Un buen cuchillo que no se desafile nunca, soy de adaptarme a la mínima cantidad de accesorios de cocina pero me molesta mucho luchar para cortar las cosas. Hace un tiempo invertí en comprar unos de la marca Global y es algo que se lo voy recomendando a todos, es más suelo llevar mi cuchillo si voy a cocinar a la casa de amigos o de algún pariente.

FL: -¿Qué ingrediente no puede faltar en tu cocina?

GDD: -La verdura fresca no puede faltar y estoy mal acostumbrada porque mi mamá tiene una verdulería y panadería en zona norte así que recibo mi pedido en casa todas las semanas. Si me pongo detallista no puede faltar el ajo y la cebolla ya que son la base de sabor para casi todos mis platos.

FL: -¿Lugar preferido para comer afuera en Buenos Aires?

GDD: -Que difícil elección, tengo lugares que son clásicos dependiendo el tipo de gastronomía a los que suelo ir con frecuencia ya que Buenos Aires tiene una oferta gastronómica excepcional. Para mí un restaurante debe contar una historia y sostener ese relato a través de su ambiente, decoración y de su personal, tiene que tener un sentido y una lógica diferencial, por más pequeña y simple que sea. Esos lugares que logran tener su relato son únicos y logran destacarse. Algunos de cabecera son: Aramburu, si quiero fine dining y pasos de excelencia; Alos para sentirme en casa cocina de estación y verduras de la huerta, Elena o La Cabrera para un estilo criollo carnes maduradas; Dashi o Tintorería Yafuso, clase oriental para sushi variado y de calidad; Italpast o La Locanda, para comida con identidad italiana; Contigo Perú o La Conga, comida peruana de verdad; 878 o Vuelta Abajo Comega, si me quiero sentar en la barra a picar algo con buenos tragos y vinos; El Muelle ideal para un salida romántica y ver el río desde la costanera.

FL: -¿Qué tipo de comida es la que más te gusta al momento de elegir a dónde salir a comer?

GDD: -Soy fundamentalista de la comida étnica y las personas que están involucradas con la cultura son los mejores cocineros porque saben los secretos, las especias y las técnicas que requieren. Tengo épocas: estuve investigando sobre la cocina coreana y fui mucho a Flores a buscar lugares con identidad y otro de comida peruana y empecé con los clásicos de la zona de Once. Elijo el tipo de la gastronomía y voy visitando diferentes lugares durante 2 o 3 meses, una vez que identifico mis favoritos pasan a la lista de lugares frecuentes que les mencionaba antes.

FL: -¿Cuál es tu destino gastronómico favorito en el mundo?

GDD: -Buenos Aires, aunque parezca un poco redundante tenemos una variedad y excelencia gastronómica que es difícil de ver en otros países y me parece que los precios que se manejan acá no existen en otro lugar del mundo, haciendo un esfuerzo podes conocer un 50 BEST cosa que en el mundo es complejo ya que los precios se ubican por encima de los 200 usd (como sucede en grandes ciudades como Sao Paulo, Barcelona o Nueva York). Me falta conocer grandes destinos gastronómicos como Italia, Francia o Perú así que puede que mi respuesta cambie en algunos años ya que espero poder seguir viajando.

FL: -¿Elegís el lugar para vacacionar por su comida o pastelería?

GDD: Sí, no es que sea excluyente la comida porque visité lugares que no estaba muy enganchada en la gastronomía y una vez ahí me deslumbró. Me pasó con Tailandia porque lo que probamos acá no tiene mucho que ver con lo que podes encontrar en Bangkok y creo que eso tiene que ver con la materia prima, los dos primeros días estuve a frutas y arroces, cuando probé el verdadero pad thai en la calle me enamore. Como no tengo rollos para comer y hay pocos alimentos que no me gusten estoy predispuesta a probar cosas nuevas. A la hora de planear un viaje siempre busco lugares para comer y armó un mapa con diferentes opciones para elegir en el momento según cercanía, pido recomendaciones a amigos, me fijo mucho en la https://www.finedininglovers.com/ para todo lo que sea alta gastronomía, leo notas de viajes o blogs de confianza.

FL: -¿Tu restaurante favorito en el mundo?

GDD: -Bueno eso va cambiando durante el paso de tiempo pero hay lugares mágicos que quedan en el recuerdo, eso no solo va acompañado de la comida sino también de la compañía y de la situación que hace que sean únicos pero muchos fueron cambiando con el tiempo el estilo. Marismo en José Ignacio es un lugar inolvidable, porque llegas a comer en un lugar escondido, en un ambiente de playa con la arena y la luz de las estrellas y sus platos son exquisitos. Consulado Bahia en Sao Paulo es Buteco, un bodegón de comida del norte de Brasil que explota en sabores. Joe’s Stone Crab en Miami me parece el lugar para comer langosta en la costa sur de USA. Parisa Souq Waqif en Doha es una obra de arte que fue diseñado por artistas iraníes que pegaron a mano cada uno de los mosaicos. Fogón en Mendoza con una propuesta de vegetales frescos de la huerta mezclada con excelentes carnes argentinas y poder tomar una copa de vino en el medio de un viñedo, es algo mágico.

FL: ¿Qué productos gastronómicos comprás en tus viajes para llevarte a casa?

GDD: -Me traigo de todo! cuando viajo hay un día que destino a las compas que incluye visita al mercado/ferias del lugar para buscar especias y productos autóctonos, por lo general destino el último día del viaje a estas actividades porque ya probé la comida local y sé lo que tengo ganas de llevarme o lo que no se encuentra en Buenos Aires. Me parece que en la valija cada vez hay menos lugar para ropa o cosas de decoración y más lugar para llevar comida y utensilios. Si me entero que viaja alguna amiga suelo pedirle algo de comida o bebidas tipo vino o algún destilado, soy la pesada que pide cosas de afuera.



¿Un consejo para nuestros lectores "food lovers”?

GDD: - Mi frase de cabecera en la cocina es probá todo y no hay nada que no te guste para siempre. El paladar se entrena y hay muchas comidas que uno probó de niño que con el paso del tiempo pueden gustar, hay diferentes formas de preparación que cambian totalmente un plato y quizás si no te gusta la cebolla cruda en una ensalada tabule no la sentis y te parece genial. Hay que sacarse las trabas mentales y probar! Salir a comer a fuera es muy importante porque hay restaurantes excelentes con chefs que se formaron a fuera y traen todo ese conocimiento, podes viajar a través de su gastronomía sin comprar un pasaje de avión. Investigar en internet, buscar periodistas y medios de confianza que tengan tus intereses, mirar redes para buscar nuevas propuestas y salir de la zona de confort. Por último animarse a cocinar para poder generar el vínculo con la comida, entender como te gusta cada cosa, de autoconocimiento y probar los sabores que te identifican, cuando cocinas terminas de entender el círculo, el esfuerzo, la dedicación y el amor que se le pone a cada plato, alimentarse es algo esencial para el ser humano y por más que algunas personas no les guste mucho me parece una experiencia única, que no tiene que ser complicado y llevar mucho tiempo, con hacerte un arroz estas preparando tu alimento. Y en este contexto, para los que estamos todavía en cuarentena, aprovechar para probar buenos platos de restaurantes y chef importantes, por delivery es una muy buena opción.

FL: -¿Por qué tenés los ojos puestos en Mendoza?

GDD: - Porque Acqua Panna & San Pellegrino (aguas italianas premium protagonistas del fine dinning a nivel mundial), están desembarcando en esta provincia, lo que me ha llevado a investigar y enamorarme de sus bodegas y restaurantes. S.Pellegrino es el agua gasificada más vendida en el mundo y es sinónimo de alta gastronomía, se encuentra en los más prestigiosos hoteles, restaurantes y bares del mundo, Mendoza no podía faltar.



