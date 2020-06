La dieta de las francesas: comer con placer sin engordar

Existe un método creado por la francesa Mireille Guiliano, que era directiva de la empresa Veuve Clicquot, y vivió muchos años en EEUU. Si bien ella dice que su libro "Las francesas no engordan" (también tiene otro que se llama "Las francesas no engordan todo el año") no es un método para adelgazar ni un libro de dieta, en realidad persigue el mismo fin: cambiar hábitos alimenticios para mantenerse en línea.

En sus libros ella cuenta experiencias de su vida personal, intercala anécdotas con recetas, y en muchos casos también enuncia conclusiones a modo de moraleja.¿Qué es lo "raro"? que promueve el comer por placer, y no perderse de comer cosas ricas y engordantes. Claro, en su justa medida. También aprovecha para criticar sin ningún tipo de reparo el modo en que comen en Norteamérica.

Las 4 etapas

Mireille sugiere en primera instancia anotar todo lo que comes, dónde, cuándo, cuánto, etc. Y detectar los alimentos u horarios que son problemáticos. Después durante 3 meses hay que reestructurar, ordenando hábitos, horarios y lista de alimentos permitidos y prohibidos. Después viene la parte de estabilización, que lleva unos 4 meses y se pueden agregar alimentos de esos que a todos les encantan. En esa etapa ya casi se debería llegar al peso ideal. Por último, la etapa final: el resto de la vida. Con las costumbres ya adquiridas transitar por la vida comiendo lo que te guste en cantidades moderadas y siguiendo una lista de trucos.

Conclusión: ¿por qué las francesas no engordan? porque comen cosas ricas y las disfrutan (de forma moderada).

Algunos hábitos de las francesas:

Comen todo lo que les gusta en forma moderada

Aman las verduras y frutas sobre todo de temporada

Dejan de lado los alimentos diet o light, prefieren lo auténtico

o light, prefieren lo auténtico Comen chocolate, beben vino, disfrutan del pan.

Disfrutan comer, ponen los 5 sentidos cuando ingieren alimentos, es un momento de placer. Comen lento.

Hacen ejercicios y ven poco tv

Si se salen de la rutina, vuelven, no se pierden para siempre

Jamás comen a reventar y beben mucha agua

Compran en pequeños almacenes y mercados, evitan el súper.

Llevan snacks de emergencia saludables en la cartera

Presentan los platos de manera estética

Usan la escalera

Las francesas no engordan