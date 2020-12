Semillas: pequeños alimentos con enormes nutrientes

Existen diferentes variedades de semillas: chía, sésamo, girasol, lino, amapolas, zapallo. Todas estas semillas son ricas en vitaminas, minerales, aminoácidos esenciales, hidratos de carbono y fibras.

Entre las propiedades más conocidas de este pequeño alimento con enormes nutrientes es que aportan excelentes beneficios a nuestra salud:

Reducen los niveles de colesterol y glucosa sanguínea

Aportan ácido fólico

Tienen efecto antioxidante (previenen el envejecimiento prematuro de la piel y de los órganos en general)

Otorgan saciedad

Favorecen el tránsito intestinal

Para optimizar los beneficios nutricionales que nos aportan las semillas, les recomiendo consumirlas molidas y mejor aún si pueden “activarlas” antes de ser consumidas.

La “activación” de las semillas es un procedimiento que consiste en remojarlas para remover algunos “antinutrientes” propios de estos alimentos como pueden ser fitatos, oxalatos, taninos, también llamados inhibidores enzimáticos, los cuales dificultan el aprovechamiento de sus nutrientes como son el calcio, el hierro, el zinc, etc.

En qué consiste la “activación de las semillas”.

Se colocan en un recipiente de vidrio con aproximadamente el doble de agua, de 3 a 6 hs, dentro de la heladera. Luego se escurren en un colador, enjuagándolas muy bien (excepto las semillas de chía que no necesitan ser escurridas) y una vez secas, se pueden conservar en frascos herméticos, fuera de la luz y la humedad por un lapso no mayor a 3 días. Otro método es secarlas al horno con una temperatura mínima y la puerta abierta para que no se escapen los nutrientes.

Las semillas de girasol necesitan sólo 3 hs para ser activadas. Las demás semillas, necesitan un poco más de tiempo y pueden ser remojadas hasta 6 hs.

Las semillas de chía son las más usadas en la actualidad, ya que su principal beneficio es que colaboran en disminuir el colesterol malo (LDL), y al “activarlas” logramos absorber mucho mejor el calcio que contienen.

Las semillas de lino, actúan como antioxidantes.

Las semillas de sésamo y de zapallo aportan ácidos grasos omega 6 y 3 los cuales colaboran en disminuir el nivel de lípidos en sangre. Además las de sésamo por su alto contenido en fibra, mejoran la función intestinal. Las de girasol, por su alto contenido en potasio mejoran la presión arterial y al ser ricas en vitamina E también otorgan el efecto antioxidante.

Les recomiendo incorporarlas diariamente a la alimentación. Las pueden utilizar para agregar en forma de lluvia a las ensaladas, como relleno de tartas o empanadas, mezcladas con yogur, en licuados, como cobertura de carnes, en sopas, etc.

Autor: Lic Cintia De Antonio

Lic. en Nutrición Mat 707 - Especialista en Enfermedades Cardiovasculares

¡Seguime en redes! Instagram: @cintiadeantonio - Facebook: Cintia De Antonio