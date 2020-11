¿Salís a comer? enterate de las opciones en esta agenda

Si te interesa comunicar tus eventos o novedades, o querés que visitemos tu restaurante, escribinos a agendagastronomica@mdzol.com o a publicidad@mdzol.com

Sabores que unen I Edición Mendoza con Bodega Vistalba I Save the date

Desde el 5 de noviembre se viene desarrollando este intercambio de experiencias y fusiones enogastronómicas en el que los sabores argentinos y los productos de cada región son los protagonistas inmersos en los maravillosos paisajes de nuestra provincia. Por primera vez se realiza en Mendoza y diferentes chefs emblemáticos de bodegas visitan las cocinas de sus colegas ofreciendo lo mejor de la gastronomía local. Este viernes 20 de noviembre a las 19 hs. Bodega Vistalba será anfitriona con su restaurante Azafrán, de la mano de Sebastian Weigandt, quien abrirá las puertas de su cocina a Lucas Olcese de Rosell Boher Lodge. El tan esperado encuentro se llevará a cabo en el restaurante de la Bodega con una propuesta para disfrutar de una experiencia única en Mendoza en un entorno de montañas y viñedos. Hacé tu reserva que quedan muy pocos lugares. ¡Te esperan! Reservá por mail: reservas@azuca.com.ar I 261 4294200

Ciclo de cenas con enólogos en Casa de Uco: comienza el 21 de noviembre

Esta vez la bodega invitada es Luigi Bosca. En el restaurante de este hotel de lujo ubicado en Tunuyán ofrecen un menú de 4 pasos maridado con los vinos de esta bodega. La propuesta incluye una recepción con paté, pickles y pan de miel, con Luigi Rosé 2019. Continúa con Luigi Bosca Riesling Las Compuertas 2019 y espárragos, huevo poché, pan frito, brotes orgánicos y alioli de limón. El siguiente paso: Luigi Bosca Grand Pinot Noir La Consulta 2018 y cordero braseado, buñuelos de kale, emulsión de papa y verdeo; o la opción de Luigi Bosca De Sangre 2018 y ñoquis de batata a la plancha, habas, arvejas y mascarpone casero. Finaliza con una granita de estación, mousse de queso y cítricos; y un postre de chocolate blanco, frutillas, coco y hierbas, con Luigi Bosca Brut. Incluye agua y café. El evento contará con la presencia del enólogo Vicente Garzia. El costo es de $3.300-. La cita es el 21 de noviembre a las 20 hs. Reservas: foodandwine@casadeuco.com

Menú ejecutivo en Osadía de Crear de Susana Balbo Wines

Los invitamos a conocer el Menú Ejecutivo del restaurante Osadía de Crear, disponible de miércoles a viernes al mediodía. Se trata de una propuesta ideal para cortar el día, disfrutando de la imponente vista al Cordón del Plata, descubriendo sabores únicos de una gastronomía gourmet con los espectaculares vinos de Susana Balbo Wines. Además, seguimos con nuestras propuestas de siempre para los fines de semana: Brunch, en la mañana para los que aman los desayunos abundantes y Tardes de Té, para aquellos que prefieren ver el atardecer. ¡No dejes de consultar por también sobre los picnics! Consultas y reservas: +54 261 4989231 | +54 9 261 6626754 (WhatsApp) | turismo@sbwines.com.ar ó seguí sus redes sociales: @osadiadecrear

Reabre Siete Fuegos de Francis Mallmann en The Vines

The Vines Resort & Spa anuncia su reapertura a partir del 20 de noviembre invitando a todos a disfrutar de experiencias únicas en el mágico Valle de Uco. Se encuentra ubicado entre más de 600 hectáreas de viñedos, con amplios espacios al aire libre para disfrutar de actividades outdoor y de nuestro prestigioso restaurante Siete Fuegos del reconocido chef Francis Mallmann. El espacio es una de las fortalezas de The Vines, ya que cuenta con grandes villas independientes con terrazas privadas, rodeadas del más maravilloso entorno natural que caracteriza al valle. Los corredores que conectan las mismas y el edificio principal se encuentran al aire libre así como también el gimnasio. Nuestro restaurante 7 Fuegos ofrecerá almuerzos y cenas al aire libre sobre nuestro deck con la maravillosa vista a la cordillera que de Los Andes. Con el fin de ofrecer la mejor experiencia, The Vines Resort & Spa ha desarrollado un amplio protocolo de seguridad e higiene, siguiendo los lineamientos de normativa a nivel internacional, nacional y provincial, así como también los nuevos procedimientos de Leading Hotels of the World, con el objetivo de garantizar el bienestar de todos sus huéspedes, staff y proveedores. Entiende la importante responsabilidad de brindar la confianza y empatía necesaria en respuesta al contexto actual por Covid-19 y el compromiso máximo de cuidarnos entre todos.

Sabores que unen en Rosell Boher Lodge

Con el Lodge como anfitrión, el evento reúne por primera vez en la provincia a chefs de las más importantes bodegas, para ofrecer menús únicos realizados a cuatro manos y de manera itinerante. Además, se utilizan insumos sólo de productores locales, potenciando a la provincia como generadora de nuevas experiencias. Cuatro bodegas, cuatro chefs, decenas de productores locales e infinidad de sabores, historias y encuentros. Así se está desarrollando Sabores que Unen , un evento de alta gastronomía que propone reunir en distintas bodegas participantes a sus respectivos chefs residentes, quienes co-crearán diferentes platos, deleitando a los paladares más exigentes. En esta edición, al Lodge se suman Piedra Infinita Cocina (Zuccardi), Bodega El Enemigo y Bodega Vistalba, quienes en cada encuentro sumarán sus mejores exponentes para acompañar los espumantes de Rosell Boher. El primer encuentro fue el jueves 5 de noviembre con el chef Lucas Olcese de Rosell Boher Lodge como anfitrión y el chef Federico Pettit de El Enemigo como invitado. El sábado 7 a la misma hora y con idénticos platos, pero El Enemigo fue el anfitrión. La segunda jornada de encuentros compartidos se iniciará hoy jueves 19 a las 19 hs en el Lodge, recibiendo la visita de Sebastián Weigandt de Bodega Vistalba, atención que será retribuida al día siguiente en el mismo horario pero en los fuegos de Bodega Vistalba. Y por último, el jueves 3 de diciembre a las 19hs, Rosell Boher Lodge recibirá a Piedra Infinita Cocina, de la mano de Matías Aldasoro; cerrando el ciclo el domingo 6 a las 12hs en la bodega del Valle de Uco. Cada uno de los menús será único, por pasos, con materias primas de productores locales y maridado con los mejores productos de cada bodega. Sabores que Unen dará a conocer nuestras mayores riquezas desde la perspectiva turística, cultural y enogastronómica, potenciando la economía de cada localidad y fomentando el turismo interno. El costo por persona es de $3500* (maridaje incluido) + servicio de agua y café. Siempre con reserva previa para seguir cumpliendo con todos los protocolos recomendados por las autoridades sanitarias, además de todas las medidas de cuidado. Consultar por traslados ida y vuelta (con costo extra). Consultas y Reservas: +549.261.339.9989 o reservas@rosellboherlodge.com

Bajate la App de Guía Mendoza Gourmet y reservá en restaurantes y bares con 2 clicks

En Guía Mendoza Gourmet vas a encontrar cientos de restaurantes para salir a comer en forma segura. Recordá que al reservar, inmediatamente recibís un mail de confirmación de la reserva para poder circular. En algunos casos podés ver la carta online, y también llenar la declaración jurada. Registrate en la Guía, ya sea en la web http://guiamendozagourmet.com/ (podés acceder desde tu celu o compu) o bajate la App para Android http://bit.ly/app_gmg_android o para iOS http://bit.ly/app_gmg_android, Para enterarte de las promociones y descuentos, seguí a #LaGuía en Instagram!

La chef Leonor Espinosa fue galardonada con un súper premio de 50 Best Restaurants

Leonor Espinosa – la chef de Leo en Bogotá, Colombia, y fundadora de la organización sin ánimo de lucro FunLeo (Fundación Leo Espinosa) – es la ganadora del Estrella Damm Chefs' Choice Award 2020. El premio, votado por los chefs de la lista de Latin America’s 50 Best Restaurants 2020, es un reconocimiento a una persona que se ha ganado el respeto de sus colegas por su trabajo inspirador y su liderazgo en el sector de la hospitalidad. Espinosa, quien ganó el premio Latin America’s Best Female Chef en el año 2017, es conocida y admirada por su trabajo pionero enfocado en revivir las tradiciones culinarias colombianas y por utilizar la gastronomía para promover el desarrollo cultural y social en las comunidades indígenas, afrodescendientes y rurales. En Leo – que ocupa el lugar No.8 en la lista de Latin America’s 50 Best Restaurants 2019 – Espinosa ostenta ingredientes colombianos desconocidos como parte de su innovador concepto de menú “ciclo-bioma”, el cual estudia los ecosistemas y biomas colombianos, explorando las formas en que se pueden utilizar nuevas especies en la cocina. Espinosa será homenajeada durante la cuenta regresiva virtual de la lista de Latin America’s 50 Best Restaurants, patrocinada por S.Pellegrino & Acqua Panna, el 3 de diciembre, a partir de las 15:00 MX (16:00 CO/PE; 18:00 AR/BR/CL) – disponible para ser vista en el Facebook de Latin America’s 50 Best Restaurants y en el canal de YouTube 50 Best Restaurants TV. El Estrella Damm Chefs’ Choice Award es el único galardón votado por los chefs de la lista de este año de Latin America’s 50 Best Restaurants. Cada chef nomina a un colega para el premio y el cocinero con el mayor número de votos es coronado Chefs’ Choice.

* Precios noviembre 2020

Seguinos en nuestras redes y enterate de todas las novedades del mundo de la gastronomía.

Instagram @FoodLoversMDZ Facebook FoodLovers.MDZ Twitter @FoodLoversMDZ