Estos signos se enredan siempre con la persona equivocada: Géminis, Libra y Acuario

Géminis se engancha con personas que le retan a pensar y reír, aunque no siempre lo hagan sentir cuidado. Conversar y tener la chispa adecuada son su motor, pero eso no alimenta su necesidad de seguridad y conexión real. Cada vez que aparece alguien que le ofrece paz y calma, Géminis siente que no hay nada que contar, que falta esa chispa eléctrica que tanto le fascina. Así, una y otra vez, su curiosidad termina empujándolo hacia personas que solo encienden su cabeza, pero no su corazón.

parejas2.jpg Estos signos se enganchan y se aburren rápido.

Libra no tiene problema en encontrar a alguien atractivo y que parece hecho a su medida. Pero lo que se ve perfecto, no siempre lo es. Libra no escucha esa vocecita interna que le pide algo más. Se queda en relaciones que lucen bien de afuera, pero que no le llenan el alma. Se esfuerza tanto en mantener el equilibrio, en no romper la armonía, que olvida preguntarse si su corazón está realmente contento. Termina con personas que cumplen todos los requisitos… menos el más importante: hacerle sentir amado de verdad.