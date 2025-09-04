Por qué colgar la cortina de la ducha en el techo es una buena idea
Una cortina de ducha más larga es una forma económica y sencilla de darle un toque elegante a los baños.
Llevar la barra de las cortinas más alta que los marcos de las ventanas y extender las cortinas hasta el suelo es un truco probado para que las ventanas se vean más grandes y elegantes. ¿Quién iba a pensar que montar una cortina de ducha más cerca del techo y extenderla más cerca del suelo podría marcar una diferencia tan significativa en el diseño de un baño? Esta idea de cortina de ducha puede parecer increíblemente básica, pero en realidad puede marcar una gran diferencia en el diseño y la estética de un baño. En pocas palabras: se trata de una sencillísima idea de diseño.
Las medidas de la cortina de la ducha
Normalmente, una cortina de ducha mide alrededor de 1,83 m de largo. La misma cuelga de una barra instalada aproximadamente 30 cm por debajo del techo y cae hasta aproximadamente 30 cm por encima del suelo. Sin embargo hay cortinas de ducha menos conocidas y largas que miden 2,13 m o más. Pueden instalarse en el techo o colgarse de una barra muy cerca del techo, pero la idea es crear una apariencia nítida, limpia y uniforme que se extienda del techo al suelo.
Te Podría Interesar
Las cortinas de ducha instaladas en el techo atraen la mirada hacia arriba y es una sencilla decisión de diseño que transforma el baño en un espacio más intencional, lujoso y refinado.
También una cortina de ducha larga de techo elimina la necesidad de una barra y de taladrar las paredes laterales. Y sobre todo permite una mejor retención del agua y una mayor privacidad