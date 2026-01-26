Los 4 elementos esenciales para crear un jardín terapéutico

Como es posible hacer un propio jardín terapéutico entonces qué tiene que incluir que el lugar que contribuya a mejorar la salud y el bienestar.

Un jardín terapéutico es aquel cuyo fin es fomentar la salud y mejorar el bienestar físico, mental, emocional (y a veces espiritual) de las personas, en el que cada planta, camino o banco tiene una razón de ser. Está basado en estudios de psicología ambiental, neurociencia y medicina integrativa. Según la experiencia en diversos países existen muchos casos del impacto positivo en la salud de personas que atravesaron la experiencia de estos tipos de jardines. Y la gran pregunta: ¿cómo es un jardín terapéutico? ¿cuáles son sus características clave?

Cuatro elementos clave para diseñar un jardín terapéutico A continuación, algunos elementos presentes en algunos jardines terapéuticos y que podrían ser incorporados en un modelo general de jardines terapéuticos.

I. Una fuente de agua de cualquier tamaño Ya sea un estanque , una fuente o un riachuelo, el agua suele ser un elemento clave en un jardín de terapéutico.. Al promover la quietud, ser un lugar para la reflexión o incluso proporcionar una sensación de movimiento, el agua puede utilizarse para diversos fines.

II. Interactuar con la naturaleza Las investigaciones demuestran que no sólo la participación activa en el ámbito de la naturaleza es buena para los individuos, sino que también la exposición pasiva a la naturaleza puede ayudar a reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y conducir a tiempos de recuperación más rápidos para los pacientes hospitalizados.

III. Plantas comestibles y medicinales La terapeuta hortícola contempla ayudar y apoyar a otros a cultivar plantas ornamentales, frutas y verduras. Por eso cultivar y luego comer productos frescos es una de las mejores maneras de acercarse y de conectar con la naturaleza.