La moda del look depresivo: qué es y por qué genera debate

Hubo un tiempo en el que tener el pelo arreglado era indispensable. Ahora, en las pasarelas más influyentes del mundo, el cabello parece decir: "estoy agotada", "no tengo ganas", "no puedo más". En el marco de la Semana de la Moda de Milán 2025, Prada encendió la chispa de una de las tendencias más polémicas del año con una propuesta que pocos esperaban: peinados que simulan descuido, tristeza o directamente un bajón emocional. El fenómeno fue rápidamente bautizado en redes sociales como “depression hairstyle”. Aunque la etiqueta no sea oficial, el impacto sí lo es.

El verdadero problema empieza cuando ese cansancio, esa falta de ganas o esa vulnerabilidad emocional, que millones de personas padecen en carne y hueso, se convierte en moda. Cuando el síntoma se vuelve look. Que Prada o cualquier firma de renombre decida intervenir desde lo estético no es nuevo ni necesariamente dañino. El riesgo está en vaciar de contenido esa tristeza para transformarla en un producto más. Porque mientras en la pasarela hay peinados “desganados”, en la vida real hay gente que no puede salir de la cama. El mundo de la moda, si de verdad quiere dialogar con el presente emocional de la sociedad, tiene la responsabilidad de no convertir en tendencia lo que otros están intentando sanar.

Por ahora, la melancolía llegó a las pasarelas con peinados húmedos, rostros apagados y una estética deliberadamente sin ganas.