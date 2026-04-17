Estos son los números de la suerte para hoy viernes 17 de marzo

Estamos viviendo momentos de crisis y hay mucha gente que encuentra en la astrología y en el horóscopo una especie de bálsamo para sentir que reciben un consejo sobre cómo seguir.

En la sección de Estilo de MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo zodiacal para el día de hoy, ¡que el dato te sirva para incorporarlo con ejercicios que transmitan buena energía a tu jornada! Podés visualizarlos o hacer un ejercicio mental o lúdico.

Los números de la suerte video MDZ

Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números de la suerte y hacer un arreglo floral para adornar tu casa que contenga esa cantidad de flores para que su energía positiva se derrame en tu hogar.

También podés tomar otro de los números, elegir una frase motivadora o espiritual y repetirla esa misma cantidad de veces.

Vos mismo podés crear actividades y consignas con los números de la suerte para que hoy te acompañe.

Manuel Belgrano Manuel Belgrano.

La cita motivacional del día de hoy

“Es preciso contener la venganza y pedir a Dios que la destierre, porque de no ser así, esto es de nunca acabar y jamás veremos la tranquilidad" - Manuel Belgrano.

El proverbio japonés de hoy

"Hay que darle unos golpecitos al puente de piedra antes de cruzarlo".

Los números de la suerte de cada signo

Aries

2, 13, 16, 24, 33, 47

Tauro

3, 8, 15, 26, 36, 42

Géminis

6, 17, 21, 32, 38, 45

Cáncer

3, 15, 24, 33, 37, 47

Leo

5, 9, 12, 25, 31, 49

Virgo

7, 13, 26, 32, 37, 43

Libra

4, 11, 21, 26, 35, 47

Escorpio

6, 14, 23, 34, 37, 49

Sagitario

2, 8, 12, 25, 32, 47

Capricornio

5, 14, 23, 32, 35, 49

Acuario

6, 9, 15, 24, 32, 47

Piscis

7, 13, 25, 28, 34, 43