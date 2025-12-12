Presenta:

números de la suerte

Estos son los números de la suerte de hoy viernes 12 de diciembre

Te los contamos a continuación, en esta nota. Además te compartimos el proverbio del día y una cita motivacional.

Los números de la suerte de hoy.

Vivimos tiempos de cambio y mucha gente encuentra en la astrología y en el horóscopo la posibilidad de sentirse guiada por un consejo.

En la sección de Estilo de MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo zodiacal para el día de hoy, con la idea de que este dato te sirva para incorporarlo en actividades que te transmitan buena energía en la jornada, ya sea visualizándolos o haciendo un ejercicio mental o lúdico.

Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números de la suerte y armar un bello florero para adornar tu casa que contenga una cantidad de flores similar a la que te dicta ese número para que su energía positiva se derrame en tu hogar.

También podés tomar otro de los números, elegir una frase motivadora o espiritual y repetirla esa misma cantidad de veces.

Vos mismo podés crear actividades y consignas con los números de la suerte para que te acompañe hoy.

La cita del día de hoy

"Fuerza no es violencia". - María Corina Machado.

El proverbio chino de hoy

"Las grandes almas tienen voluntades; las débiles tan solo deseos".

Los números de la suerte de cada signo

Aries

2, 11, 23, 26, 36, 44

Tauro

1, 8, 17, 24, 39, 47

Géminis

3, 15, 26, 33, 37, 49

Cáncer

7, 14, 25, 28, 33, 40

Leo

2, 16, 23, 36, 42, 45

Virgo

5, 12, 25, 31, 38, 49

Libra

6, 14, 21, 28, 36, 45

Escorpio

9, 12, 22, 34, 39, 47

Sagitario

5, 11, 13, 25, 34, 46

Capricornio

1, 7, 15, 29, 36, 45

Acuario

2, 18, 26, 32, 37, 43

Piscis

9, 15, 24, 29, 33, 46

