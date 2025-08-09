Estos son los números de la suerte de hoy sábado 9 de agosto

Estamos en tiempos complicados, y por eso mucha gente busca en la astrología y el horóscopo un bálsamo para poder de algún modo sentir una guía o "manotear" un consejo.

En la sección de Estilo de MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo zodiacal para el día de hoy, con la idea de que los apliques en el día ya sea visualizándolos, o incorporándolos a un ejercicio mental o lúdico.

Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números a elección, y armar un ramo de flores con esa cantidad, para que su energía positiva se derrame en tu casa.

También podés tomar otro de los números, elegir un mantra y repetirlo esa cantidad de veces.

Vos mismo podés crear actividades y consignas con los números de la suerte para que ella hoy te acompañe.

Judy Garland es una reconocida actriz de Hollywood, que triunfó en las décadas de 1930, 1940 y 1950. Judy Garland es una reconocida actriz de Hollywood, que triunfó en las décadas de 1930, 1940 y 1950.

La cita del día de hoy

"Sé siempre una versión de primera de ti misma en lugar de la versión de segunda de otra persona” - Judy Garland.

Proverbio chino de hoy

"Ser despreciable trae consecuencias: cuando el ratón cruza la calle, todo el mundo le grita y le pega".

Los números de la suerte de cada signo

Aries

2, 15, 18, 27, 33, 40

Tauro

1, 10, 12, 24, 33, 48

Géminis

9, 17, 24, 31, 38, 46

Cáncer

3, 7, 14, 20, 39, 43

Leo

2, 15, 18, 27, 35, 42

Virgo

6, 11, 20, 27, 33, 48

Libra

9, 16, 21, 35, 39, 42

Escorpio

7, 15, 18, 27, 33, 46

Sagitario

2, 11, 20, 21, 30, 48

Capricornio

3, 7, 15, 24, 39, 42

Acuario

5, 11, 20, 29, 36, 47

Piscis

3, 7, 15, 22, 38, 42