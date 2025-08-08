Presenta:

números de la suerte

Estos son los números de la suerte de hoy viernes 8 de agosto

Te los comunicamos en esta nota. Además, la cita motivacional y los proverbios del día para reflexionar y poner en práctica luego la enseñanza que nos generen.

Los números de la suerte de hoy. Foto: freepik.com
Estamos en tiempos complicados, y por eso mucha gente busca en la astrología y el horóscopo un bálsamo para poder de algún modo sentir una guía o "manotear" un consejo.

En la sección de Estilo de MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo zodiacal para el día de hoy, con la idea de que los apliques en el día ya sea visualizándolos, o incorporándolos a un ejercicio mental o lúdico.

Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números a elección, y armar un ramo de flores con esa cantidad, para que su energía positiva se derrame en tu casa.

También podés tomar otro de los números, elegir un mantra y repetirlo esa cantidad de veces.

Vos mismo podés crear actividades y consignas con los números de la suerte para que ella hoy te acompañe.

La cita del día de hoy

“El mañana no está prometido a nadie" - Clint Eastwood.

El proverbio de hoy

"Si tienes luz en el alma, habrá belleza en la persona" - Proverbio chino.

Los números de la suerte de cada signo

Aries

2, 15, 18, 27, 33, 40

Tauro

1, 10, 12, 24, 33, 48

Géminis

9, 17, 24, 31, 38, 46

Cáncer

3, 7, 14, 20, 39, 43

Leo

2, 15, 18, 27, 35, 42

Virgo

6, 11, 20, 27, 33, 48

Libra

9, 16, 21, 35, 39, 42

Escorpio

7, 15, 18, 27, 33, 46

Sagitario

2, 11, 20, 21, 30, 48

Capricornio

3, 7, 15, 24, 39, 42

Acuario

5, 11, 20, 29, 36, 47

Piscis

3, 7, 15, 22, 38, 42

