Estos son los números de la suerte de hoy miércoles 4 de marzo

También dejamos una frase motivacional para que te inspires y un proverbio chino repleto de sabiduría milenaria. ¡Hacé click!

Vivimos tiempos de complicaciones y nuevas costumbres, empujados por una pandemia y hoy una crisis que nos cambió tremendamente la vida. En este contexto, mucha gente encuentra en la astrología y en el horóscopo alternativas para sentirse guiada por un consejo.

En la sección de Estilo de MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo zodiacal para el día de hoy. Usá esta información en tus actividades cotidianas, para generar una buena energía a lo largo de la jornada ya sea visualizándolos, o haciendo a un ejercicio mental o lúdico.

Los números de la suerte video MDZ

Cómo aprovechar los números de la suerte Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números de la suerte y armar un bello florero para adornar tu casa que contenga una cantidad de flores similar a la que te dicta ese número, para que su energía positiva se derrame en tu hogar.

También podés tomar otro de los números, elegir una frase motivadora o espiritual y repetirla esa misma cantidad de veces.