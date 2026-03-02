Presenta:

Estos son los números de la suerte de hoy lunes 2 de marzo

En MDZ Estilo seguimos entregando un proverbio, una frase motivadora y los números de la suerte de todos los signos del zodíaco para hoy .

Los números de la suerte de hoy.

Estamos viviendo momentos de crisis, y hay mucha gente que encuentra en la astrología y en el horóscopo una especie de bálsamo o de consejo sobre cómo seguir. Por eso, en MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo zodiacal para el día de hoy.

Incorporalos con prácticas que te transmitan buena energía en la jornada, ya sea visualizándolos o haciendo un ejercicio mental o lúdico.

Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números de la suerte y hacer un arreglo floral para adornar tu casa que contenga esa cantidad de flores, para que su energía positiva se derrame en tu hogar.

También podés tomar otro de los números, elegir una frase motivadora o espiritual, y repetirla esa misma cantidad de veces.

Creá vos mismo actividades y consignas con los números de la suerte para que esta te acompañe hoy.

La cita de hoy destaca la importancia de los amigos en el día a día de las personas.

La cita del día de hoy

"Un amigo es una persona con la que se puede pensar en voz alta". - Ralph Waldo Emerson

El proverbio chino de hoy

"Las bendiciones nunca vienen en pares, y los infortunios nunca vienen solos".

Los números de la suerte de cada signo

Aries

2, 17, 21, 35, 42, 47

Tauro

5, 11, 20, 27, 33, 48

Géminis

3, 15, 19, 26, 38, 43

Cáncer

7, 13, 24, 39, 42, 47

Leo

4, 5, 16, 21, 30, 48

Virgo

2, 17, 23, 28, 32, 45

Libra

9, 14, 22, 26, 34, 43

Escorpio

7, 11, 20, 29, 33, 46

Sagitario

4, 13, 28, 36, 41, 49

Capricornio

2, 7, 15, 24, 32, 46

Acuario

5, 9, 13, 27, 36, 42

Piscis

1, 18, 29, 33, 41, 45

