Estos son los números de la suerte para hoy miércoles 29 de octubre
Como todos los días, a continuación te los dejamos. Además, un proverbio oriental de sabiduría milenaria y una cita motivacional para iluminar tu jornada.
Estamos en tiempos complejos, y por eso mucha gente busca en la astrología y el horóscopo un bálsamo para poder de algún modo sentir una guía o "manotear" un consejo.
En la sección de Estilo de MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo zodiacal para el día de hoy, con la idea de que los apliques a lo largo de la jornada ya sea visualizándolos o incorporándolos a un ejercicio mental o lúdico.
Te Podría Interesar
Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números a elección, y armar un ramo de flores con esa cantidad, para que su energía positiva se derrame en tu casa.
También podés tomar otro de los números, elegir un mantra y repetirlo esa cantidad de veces.
Vos mismo podés crear actividades y consignas con los números de la suerte para que hoy te acompañe.
La cita del día de hoy
"La innovación distingue a los líderes de los seguidores". Steve Jobs
El proverbio chino de hoy
"El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora".
Los números de la suerte de cada signo
Aries
4, 13, 20, 24, 32, 48
Tauro
1, 6, 11, 21, 26, 38
Géminis
9, 15, 18, 27, 32, 46
Cáncer
4, 7, 13, 26, 30, 49
Leo
2, 9, 12, 20, 32, 41
Virgo
3, 18, 19, 26, 31, 43
Libra
8, 14, 20, 36, 41, 47
Escorpio
5, 13, 15, 22, 39, 43
Sagitario
7, 14, 17, 20, 38, 49
Capricornio
1, 5, 13, 27, 33, 45
Acuario
5, 9, 14, 20, 32, 44
Piscis
6, 11, 21, 34, 37, 48