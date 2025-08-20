Estos son los números de la suerte para hoy miércoles 20 de agosto

Te los revelamos en esta nota. No te pierdas además la cita motivacional para que reflexiones en el día y el proverbio chino de la jornada.

Estamos viviendo momentos de crisis y hay mucha gente que encuentra en la astrología y en el horóscopo una especie de bálsamo para sentir que reciben un consejo sobre cómo seguir.

Los números de la suerte video MDZ En la sección de Estilo de MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo zodiacal para el día de hoy, con la idea de que te sirva este dato para que lo incorpores con ejercicios que te transmitan buena energía ya sea visualizándolos o haciendo un ejercicio mental o lúdico.

Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números de la suerte y hacer un arreglo floral para adornar tu casa que contenga esa cantidad de flores para que su energía positiva se derrame en tu hogar.

También podés tomar otro de los números, elegir una frase motivadora o espiritual y repetirla esa misma cantidad de veces.

Vos mismo podés crear actividades y consignas con los números de la suerte para que hoy te acompañe.