Estos son los números de la suerte de hoy sábado 16 de agosto

Te los informamos a continuación. Como todos los días, también hay una cita motivacional y un proverbio chino para que reflexiones.

Vivimos tiempos de cambio y muchas personas encuentran en la astrología y en el horóscopo la posibilidad de sentirse guiadas por un consejo.

En la sección de Estilo de MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo zodiacal para el día de hoy, con la idea de que te sirva este dato para que lo incorpores con actividades que te transmitan buena energía a lo largo de la jornada, ya sea visualizándolos o haciendo un ejercicio mental o lúdico.

Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números de la suerte y armar un bello florero para adornar tu casa que contenga una cantidad de flores similar a la que te dicta ese número para que su energía positiva se derrame en tu hogar.

También podés tomar otro de los números, elegir una frase motivadora o espiritual y repetirla esa misma cantidad de veces.

Vos mismo podés crear actividades y consignas con los números de la suerte para que te acompañe hoy.