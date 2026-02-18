Estos son los números de la suerte de hoy miércoles 18 de febrero

Los números de la suerte de todos los signos del zodíaco, una cita motivacional para reflexionar en el día y el proverbio japonés de la jornada, en esta nota.

Los números de la suerte de hoy.

Estamos viviendo momentos de crisis y hay mucha gente que encuentra en la astrología y en el horóscopo una especie de bálsamo para sentir que recibe un consejo sobre cómo seguir. Por eso, en la sección de Estilo de MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo zodiacal para el día de hoy.

La idea es que este dato te sirva para incorporarlo con ejercicios que le transmitan buena energía a tu jornada, ya sea visualizándolos o haciendo con ellos un ejercicio mental o lúdico.

Los números de la suerte video MDZ Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números de la suerte y hacer un arreglo floral para adornar tu casa que contenga esa cantidad de flores para que su energía positiva se derrame en tu hogar.

También podés tomar otro de los números, elegir una frase motivadora o espiritual y repetirla esa misma cantidad de veces.

Vos mismo podés crear actividades y consignas con los números de la suerte para que te acompañe hoy.