Presenta:

Estilo

|

números de la suerte

Estos son los números de la suerte de hoy domingo 15 de febrero

Los números de la suerte de todos los signos del zodíaco, un proverbio chino y una cita para meditar e incorporar a tu vida, en esta nota.

MDZ Estilo

Los números de la suerte de hoy.

Los números de la suerte de hoy.

Estamos en tiempos difíciles y por eso mucha gente busca en la astrología y el horóscopo un bálsamo para poder de algún modo sentir una guía o "manotear" un consejo. En la sección de Estilo de MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo zodiacal para el día de hoy.

La idea es que los apliques ya sea visualizándolos, ya sea incorporándolos a un ejercicio mental o lúdico.

Te Podría Interesar

Los números de la suerte video MDZ

Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números a elección y armar un ramo de flores con esa misma cantidad para que su energía positiva se derrame en tu casa.

También podés tomar otro de los números, elegir un mantra y repetirlo esa misma cantidad de veces.

Creá vos mismo actividades y consignas con los números de la suerte para que te acompañen hoy.

Buda.
Una representaci&oacute;n de Buda.

Una representación de Buda.

La cita motivacional del día de hoy

"Aferrarse a la ira es como beber veneno y esperar que la otra persona muera" - Buda.

El proverbio chino de hoy

"Escuchar algo cien veces no impacta tanto como verlo una vez".

Los números de la suerte de cada signo

Aries

3, 11, 23, 35, 41, 46

Tauro

2, 7, 15, 24, 33, 49

Géminis

5, 9, 14, 21, 35, 41

Cáncer

7, 12, 23, 26, 32, 46

Leo

4, 17, 25, 31, 42, 48

Virgo

2, 9, 13, 24, 31, 42

Libra

5, 14, 16, 25, 33, 46

Escorpio

7, 12, 26, 31, 37, 44

Sagitario

6, 13, 22, 32, 40, 49

Capricornio

1, 8, 17, 26, 34, 45

Acuario

3, 12, 24, 33, 38, 44

Piscis

2, 7, 15, 26, 32, 47

Archivado en

Notas Relacionadas