Estos son los números de la suerte para hoy jueves 4 de diciembre
Te los dejamos a continuación en esta nota. Además, la cita motivacional y los proverbios del día para reflexionar y poner en práctica luego la enseñanza que nos generen.
En estos tiempos mucha gente busca en la astrología y en el horóscopo un bálsamo para poder de algún modo sentir una guía o "manotear" un consejo.
En la sección de Estilo de MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo zodiacal para el día de hoy, con la idea de que los apliques a lo largo de la jornada ya sea visualizándolos o incorporándolos a un ejercicio mental o lúdico.
Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números a elección y armar un ramo de flores con esa cantidad, para que su energía positiva se derrame en tu casa.
También podés tomar otro de los números, elegir un mantra y repetirlo esa misma cantidad de veces.
Vos mismo podés crear actividades y consignas con los números de la suerte para que hoy te acompañe.
La cita motivacional del día de hoy
"La elegancia es lo único que nunca pasa de moda” - Carolina Herrera.
El proverbio chino de hoy
"Si te sientas en el camino, ponte de frente a lo que aun has de andar y de espaldas a lo que ya has andado”.
Los números de la suerte de cada signo
Aries
2, 17, 21, 30, 35, 42
Tauro
3, 11, 25, 33, 38, 47
Géminis
9, 16, 21, 30, 35, 42
Cáncer
3, 7, 15, 24, 31, 47
Leo
2, 11, 20, 29, 36, 44
Virgo
3, 18, 26, 32, 35, 45
Libra
1, 7, 12, 27, 31, 36
Escorpio
5, 14, 21, 25, 32, 40
Sagitario
7, 12, 23, 27, 33, 48
Capricornio
5, 14, 21, 30, 37, 46
Acuario
4, 13, 25, 28, 33, 43
Piscis
7, 11, 20, 27, 35, 42