Estos son los números de la suerte de hoy domingo 19 de abril

Te los presentamos en esta nota. Como todos los días, también te dejamos una cita motivacional para inspirarte y un proverbio chino colmado de sabiduría milenaria.

Los números de la suerte de hoy. Foto: freepik.com

Vivimos tiempos de complicaciones y nuevas costumbres, empujados por una crisis que nos preocupa y nos modifica tremendamente la vida. Mucha gente encuentra en la astrología y en el horóscopo una alternativa, una guia o un consejo.

En la sección de Estilo de MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo zodiacal para el día de hoy. Usalos en tus actividades cotidianas para generar una buena energía a lo largo de la jornada, ya sea visualizándolos o haciendo a un ejercicio mental o lúdico.

Qué número te trae mala suerte Encuesta MDZ

Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números de la suerte y armar un bello florero para adornar tu casa que contenga una cantidad de flores similar a la que te dicta ese número para que su energía positiva se derrame en tu hogar.

También podés tomar otro de los números, elegir una frase motivadora o espiritual y repetirla esa misma cantidad de veces.