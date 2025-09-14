Estos son los números de la suerte de hoy domingo 14 de septiembre

Estamos en tiempos difíciles y por eso mucha gente busca en la astrología y el horóscopo un bálsamo para poder de algún modo sentir una guía o "manotear" un consejo.

En la sección de Estilo de MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo zodiacal para el día de hoy, con la idea de que los apliques ya sea visualizándolos o incorporándolos a un ejercicio mental o lúdico.

Los números de la suerte video MDZ

Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números a elección y armar un ramo de flores con esa misma cantidad para que su energía positiva se derrame en tu casa.

También podés tomar otro de los números, elegir un mantra y repetirlo esa misma cantidad de veces.

Vos mismo podés crear actividades y consignas con los números de la suerte para que hoy te acompañe.

El escritor Ernesto Sábato. Foto: NA El escritor Ernesto Sábato. Foto: NA

La cita motivacional del día de hoy

"La vida es tan corta y el oficio de vivir tan difícil, que cuando uno empieza a aprenderlo, ya hay que morirse” - Ernesto Sábato.

El proverbio chino de hoy

"No confundas, jinete, el galopar del caballo con los latidos de tu propio corazón".

Los números de la suerte de cada signo

Aries

3, 11, 23, 35, 41, 46

Tauro

2, 7, 15, 24, 33, 49

Géminis

5, 9, 14, 21, 35, 41

Cáncer

7, 12, 23, 26, 32, 46

Leo

4, 17, 25, 31, 42, 48

Virgo

2, 9, 13, 24, 31, 42

Libra

5, 14, 16, 25, 33, 46

Escorpio

7, 12, 26, 31, 37, 44

Sagitario

6, 13, 22, 32, 40, 49

Capricornio

1, 8, 17, 26, 34, 45

Acuario

3, 12, 24, 33, 38, 44

Piscis

2, 7, 15, 26, 32, 47