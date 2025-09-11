Estos son los números de la suerte de hoy jueves 11 de septiembre

Estamos viviendo momentos de crisis y hay mucha gente que encuentra en la astrología y en el horóscopo una especie de bálsamo para sentir que reciben un consejo sobre cómo seguir.

Por eso, en la sección de Estilo de MDZ , te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo zodiacal para el día de hoy, con la idea de que este dato te sirva para incorporarlo en prácticas que te transmitan buena energía como visualizar estos números o hacer un ejercicio mental o lúdico con ellos.

Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números de la suerte y hacer un arreglo floral para adornar tu casa que contenga esa misma cantidad de flores para que su energía positiva se derrame en tu hogar.

También podés tomar otro de los números, elegir una frase motivadora o espiritual y repetirla esa cantidad de veces.

Vos mismo podés crear actividades y consignas con los números de la suerte para que te acompañe hoy..

La cita del día de hoy

"Que lindo que es dar buenas noticias" - Fernando de la Rúa.

El proverbio chino de hoy

"Puede ser más complicado cambiar la personalidad de una persona que el propio curso de la naturaleza".

Los números de la suerte de cada signo

Aries

2, 17, 21, 35, 42, 47

Tauro

5, 11, 20, 27, 33, 48

Géminis

3, 15, 19, 26, 38, 43

Cáncer

7, 13, 24, 39, 42, 47

Leo

4, 5, 16, 21, 30, 48

Virgo

2, 17, 23, 28, 32, 45

Libra

9, 14, 22, 26, 34, 43

Escorpio

7, 11, 20, 29, 33, 46

Sagitario

4, 13, 28, 36, 41, 49

Capricornio

2, 7, 15, 24, 32, 46

Acuario

5, 9, 13, 27, 36, 42

Piscis

1, 18, 29, 33, 41, 45