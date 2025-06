Emilia Mernes adelantó el look de su nuevo videoclip: corset, glitter y diseñador top

Emilia Mernes adelantó imágenes del videoclip de + Te Vale, su nueva colaboración con Yami Safdie que sale el 19 de junio, y lo que más llamó la atención fue el vestuario. Con una estética inspirada en París, Emilia adelantó su look con imágenes en donde lució un minivestido.

El vestido, en tono off white, tenía escote profundo, corset al cuerpo y una falda corta con pliegues. Lo acompañó con un saco cropped al tono, con mangas abullonadas, y unos stilettos nude con tiras cruzadas en los tobillos y base tipo ballet. Los zapatos, como se confirmó en redes, eran de Christian Louboutin.

El look se completó con un beauty look que no dejó detalle al azar. Joyería plateada con pedrería al tono, pelo recogido con raya al costado y algunos mechones sueltos le dieron ese aire de princesa moderna. En el maquillaje llevó un cat eye bien definido, labial mate y rubor alto con pequeñas piedras decorativas bajo los ojos.