El secreto para que tus cajones siempre huelan bien: café como ambientador

No hay sensación más fea que abrir un cajón o un placard y que el olor no sea el mejor. A veces es a encierro, a humedad, o a ese “nada” tan típico de los textiles guardados. Podés ventilar, usar jabones perfumados o rociar aerosoles, pero el efecto dura poco o no es tan agradable. Ahora, si querés un aroma cálido y natural, podés utilizar granos de café o café molido seco.