El look universitario de la princesa Ingrid Alexandra, la nueva royal it-girl

La Casa Real de Noruega difundió las primeras imágenes de la princesa Ingrid Alexandra en su nueva etapa como estudiante universitaria. No sólo se trató de lo simbólico del paso que daba la joven de 21 años al comenzar su carrera en Relaciones Internacionales y Economía Política en la Universidad de Sídney, sino también de su look relajado que no siguió protocolos rígidos.