El look boho urbano de la novia de Benjamín Vicuña: pura inspiración

Anita Espasandín, actual pareja de Benjamín Vicuña , demostró que la clave del estilo está en los detalles. En el cumpleaños de su mamá, la influencer apostó por un look casual, donde uno de los grandes protagonistas fue un par de mocasines camel, el calzado estrella del otoño-invierno.

Si algo rompió con la paleta neutra del look fue su mochila de crochet multicolor, tejida a mano con cuadros tipo granny square. Este accesorio no solo sumó color, sino también una cuota artesanal que elevó el conjunto. Anita completó el look con un peinado simple, pelo suelto, y maquillaje sin estridencias.