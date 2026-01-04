Cómo decorar tu hogar según el color de tu mes de nacimiento

Un hogar habla. Cuenta quién vive allí y qué lo inspira. Y entre todos los lenguajes posibles, el color es quizá el más directo. Y existe un secreto muy guardado: los color es inspirados en piedras preciosas (gemas) pueden identificar en qué mes nacimos, para así permitir que cada espacio tenga su historia, carácter y una identidad muy personal.

El color correspondiente para el mes de noviembre es el del cuarzo citrino (izq) y el turquesa (der) , para los que nacieron en diciembre. Créditos: Mylands / @sella.concepty Alex Edwards.

En qué consiste este inesperado punto de partida conocido como piedra de nacimiento?

Las piedras de nacimiento son aquellas piedras preciosas (gemas) que se asocian directamente con un mes de nacimiento y que además poseen un significado único e histórico que se relaciona con la personalidad y cualidades de un individuo,

Algunos de estos colore s transmiten elegancia y calma; otros, energía y vitalidad. Pero todos ofrecen una perspectiva distinta a la hora de elegir pintura y decoración. Y a diferencia de las tendencias pasajeras, los color es inspirados en piedras de nacimiento llevan consigo personalidad e historia.

Los 12 colores que pueden transformar el hogar

Cada mes viene acompañado de su propia piedra preciosa o gema. Y cada color puede funcionar increíblemente bien en el hogar:

enero febrero

El granate representa a enero (izq) y la amatista representa a febrero (der). Créditos: Lore Group y deVOL Kitchens.

Enero. Inspirada en la riqueza de los granates (rojo sangre, merlot y borgoña), la paleta de ese mes se centra en la profundidad y la calidez. Ideal para espacios donde se busca una atmósfera íntima como los comedores, bibliotecas, salas de estar o un baño con un llamativo toque de tocador.

Febrero. Inspirado en el color amatista (lila, malva y púrpura suave) para ambientes como dormitorios y baños spa.

marzo abril

El azul verdoso es marzo (izq) y el color diamante, abril (der). Créditos: Studio Peake / Alexander James y William Jess Laird.

Marzo. Inspirado en azul verdoso suave para ambientes como cocinas y espacios costeros.

Abril. Diamante (blanco frío, gris y plata), para ambientes minimalistas y luminosos.

mayo junio

El esmeralda es mayo (izq) y el perla, junio (der). Créditos: Farrow & Ball y Future.

Mayo. Esmeralda (verde profundo y saturado), ideal para cocinas y oficinas.

Junio Perla (blanco y rosa suave), para ambientes como dormitorios y baños.

julio agosto septiembre

El rubí es julio (izq), peridoto en agosto (centro= y el zafiro en septiembre (der). Créditos: Otta Design, Weaver Green y Adam Macchia / Glenna Stone.

Julio. Rubí (rojo carmesí y frambuesa) para ambientes sociales.

Agosto. Peridoto (verde oliva amarillento) para aplicarlo en cocinas y cuartos infantiles.

Septiembre. Zafiro (azul y cobalto) para ambientes luminosos y clasicos.

Octubre. Turmalina (tonos rosa, ver acá) para dormitorios y livings.

Noviembre. Citrino (amarillo cálido y ocre miel) para comedores y livings.

Diciembre (Turquesa) (azul verdoso vibrante) para puertas, islas de cocina y otros muebles

