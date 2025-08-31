Presenta:

Cinco formas de ahorrar espacio evitando lo repetido

Y de este modo también cómo ahorrar dinero, tiempo y estrés con estos elementos esenciales de almacenamiento.

Crear zonas dentro de los cajones ayuda a evitar el desbordamiento y permite ver todo de un vistazo, evitando objetos repetidos. Foto publicada en homesandgardens.com.

¿Alguna vez compraste o encontraste algo que te podía servir, entonces lo llevaste a tu casa y al guardarlo te diste cuenta de que ya tenías algo así desde antes? En concreto, ¿cuántas cosas repetidas tenés, que realmente no te hacen falta y que quizás sin darte cuenta con el transcurso del tiempo te impiden ahorrar espacio para el almacenamiento?

Muchos problemas de almacenamiento en el hogar se originan por la costumbre de guardar cosas parecidas o directamente repetidas o parecidas. Y lo podés solucionar ahora a partir de las siguientes 5 soluciones:

1. Guardar los artículos similares en el mismo lugar

Esto implica crear zonas o áreas para guardar los artículos similares, no solo para facilitar la búsqueda del artículo correcto, sino también para identificar más rápido los que son iguales o repetidos.

2. Utilizar cajas o contenedores transparentes

Existen para guardar zapatos y también para guardar ropa y otras cosas. Y al ser transparentes permiten que sea vea, porque en estos casos se cumple el enunciado de que ”lo que no se ve no se siente”. Es decir, que el elemento almacenado esté bien guardado, también esté ordenado y sea fácilmente visible.

3. Asignar un lugar para cada cosa y que sea cerca de donde más se usa

Es un truco para evitar cosas repetidas y se basa en que el desorden crece cuando no se les asigna un lugar específico a cada artículo; por lo tanto asignar un "lugar" a cada artículo garantiza que todos en casa sepan dónde van.

4. Hacer un almacenamiento accesible

Almacenamiento accesible: ¿qué significa? Son contenedores de plástico que permiten ver que hay adentro y así facilitar la búsqueda de artículos, lo que ayuda a evitar objetos repetidos.

Consiste en buscar soluciones útiles, como los armarios personalizados, los estantes ajustables, cestas, cajones divididos y organizadores de cajones.

5. Etiquetar para minimizar el riesgo de tener objetos repetidos

Es una gran idea etiquetar objetos.

Ponerle una etiqueta a las cosas sirve para optimizar el almacenamiento y evitar duplicados o pérdidas de artículos.

