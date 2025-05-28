Los estilos de diseño que pueden aumentar el valor de una vivienda

Al vender una propiedad, elinterior influye directamente en su valor. Los especialistas recomiendan evitars demasiado personalizados y optar por propuestas neutras y equilibradas. El objetivo es facilitar que los compradores se imaginen viviendo allí.s como la casa de campo moderna, el de transición y el tradicional aumentan el atractivo y amplían el público interesado.

Los estilos neutros y equilibrados facilitan que los compradores se proyecten en la vivienda y pueden aumentar su valor de mercado. Foto: Pexels.

El principal objetivo es ayudar a que los potenciales compradores puedan imaginar su propia vida dentro del inmueble. Por ese motivo, los estilo s neutros suelen ser los más efectivos: atraen a un público más amplio y facilitan la identificación con los espacios. En cambio, las vivienda s que se inclinan demasiado hacia un extremo estético suelen percibirse como “fuera de lo común”, lo que puede dificultar la decisión de compra.

Según vendedores de propiedades y especialistas en home staging , existen tres estilo s de diseño que pueden aumentar el valor de una vivienda : la casa de campo moderna, el estilo de transición y el estilo tradicional.

En los tres casos, el denominador común es el equilibrio y la posibilidad de mostrar ambientes versátiles, luminosos y funcionales, donde los compradores puedan proyectar fácilmente sus pertenencias.

El equilibrio entre lo clásico y lo moderno

Las tendencias actuales muestran una preferencia por exteriores de impronta tradicional combinados con interiores modernos. Detalles como techos curvos, molduras elaboradas, puertas originales restauradas y entradas arqueadas aportan carácter sin restar neutralidad. En este contexto, un diseño interior equilibrado no solo mejora el atractivo visual de la propiedad, sino que también impacta positivamente en su valor de mercado y facilita su venta.

En los tres es importante que los vendedores de propiedades ayuden a que los compradores puedan visualizar sus pertenencias en el inmueble que quieren comprar.