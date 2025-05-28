Los estilos de diseño que pueden aumentar el valor de una vivienda
Se trata de tres estilos que, según expertos, ayudan a atraer a más compradores y pueden incrementar el valor de una vivienda.
Los estilos neutros y equilibrados facilitan que los compradores se proyecten en la vivienda y pueden aumentar su valor de mercado. Foto: Pexels.
Estilos no demasiados personalizados
El principal objetivo es ayudar a que los potenciales compradores puedan imaginar su propia vida dentro del inmueble. Por ese motivo, los estilos neutros suelen ser los más efectivos: atraen a un público más amplio y facilitan la identificación con los espacios. En cambio, las viviendas que se inclinan demasiado hacia un extremo estético suelen percibirse como “fuera de lo común”, lo que puede dificultar la decisión de compra.
Los estilos que mejor funcionan en el mercado
Según vendedores de propiedades y especialistas en home staging, existen tres estilos de diseño que pueden aumentar el valor de una vivienda: la casa de campo moderna, el estilo de transición y el estilo tradicional.
En los tres casos, el denominador común es el equilibrio y la posibilidad de mostrar ambientes versátiles, luminosos y funcionales, donde los compradores puedan proyectar fácilmente sus pertenencias.
El equilibrio entre lo clásico y lo moderno
Las tendencias actuales muestran una preferencia por exteriores de impronta tradicional combinados con interiores modernos. Detalles como techos curvos, molduras elaboradas, puertas originales restauradas y entradas arqueadas aportan carácter sin restar neutralidad. En este contexto, un diseño interior equilibrado no solo mejora el atractivo visual de la propiedad, sino que también impacta positivamente en su valor de mercado y facilita su venta.
En los tres es importante que los vendedores de propiedades ayuden a que los compradores puedan visualizar sus pertenencias en el inmueble que quieren comprar.