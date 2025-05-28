Presenta:

Los estilos de diseño que pueden aumentar el valor de una vivienda

Se trata de tres estilos que, según expertos, ayudan a atraer a más compradores y pueden incrementar el valor de una vivienda.

Mario Simonovich

Por la neutralidad del estilo, las ideas de casas de campo modernas son populares entre los compradores porque incorpora elementos tradicionales y contemporáneos. Foto: Jessica Helgerson

Al vender una propiedad, el diseño interior influye directamente en su valor. Los especialistas recomiendan evitar estilos demasiado personalizados y optar por propuestas neutras y equilibradas. El objetivo es facilitar que los compradores se imaginen viviendo allí. Estilos como la casa de campo moderna, el de transición y el tradicional aumentan el atractivo y amplían el público interesado.
vivienda

Los estilos neutros y equilibrados facilitan que los compradores se proyecten en la vivienda y pueden aumentar su valor de mercado. Foto: Pexels.

Estilos no demasiados personalizados

El principal objetivo es ayudar a que los potenciales compradores puedan imaginar su propia vida dentro del inmueble. Por ese motivo, los estilos neutros suelen ser los más efectivos: atraen a un público más amplio y facilitan la identificación con los espacios. En cambio, las viviendas que se inclinan demasiado hacia un extremo estético suelen percibirse como “fuera de lo común”, lo que puede dificultar la decisión de compra.

Los estilos que mejor funcionan en el mercado

Según vendedores de propiedades y especialistas en home staging, existen tres estilos de diseño que pueden aumentar el valor de una vivienda: la casa de campo moderna, el estilo de transición y el estilo tradicional.

En los tres casos, el denominador común es el equilibrio y la posibilidad de mostrar ambientes versátiles, luminosos y funcionales, donde los compradores puedan proyectar fácilmente sus pertenencias.

El equilibrio entre lo clásico y lo moderno

Las tendencias actuales muestran una preferencia por exteriores de impronta tradicional combinados con interiores modernos. Detalles como techos curvos, molduras elaboradas, puertas originales restauradas y entradas arqueadas aportan carácter sin restar neutralidad. En este contexto, un diseño interior equilibrado no solo mejora el atractivo visual de la propiedad, sino que también impacta positivamente en su valor de mercado y facilita su venta.

En los tres es importante que los vendedores de propiedades ayuden a que los compradores puedan visualizar sus pertenencias en el inmueble que quieren comprar.

Dos estilos en una imagen. Casa de campo moderna (izq) y estilo de transición (der). Créditos: Cathy Nordstrom/Fanny Radvik y Suzanne Tucker/Tucker & Marks Fotografía por: Roger Davies.
