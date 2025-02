Esto dice tu signo zodiacal sobre la fortuna en tu vida

Aunque el éxito depende de muchos factores, hay signos que, por su naturaleza y características, parecen atraer mejores oportunidades. ¿Es cuestión de energía, de personalidad o simplemente casualidad?

Estos son los signos más afortunados, según la astrología

Lo que dice tu signo sobre la fortuna en tu vida.

Desde tiempos antiguos, algunos signos han sido considerados más afines a la fortuna que otros. Sagitario, por ejemplo, es regido por Júpiter, el planeta de la expansión y la buena suerte. Esto les da un optimismo natural y una capacidad de atraer oportunidades con facilidad. “Sagitario es el signo del explorador y del aventurero, y su actitud positiva los ayuda a ver posibilidades donde otros ven problemas”, explica la astróloga argentina Patricia Kesselman.

Otro signo con fama de “imán de la suerte” es Leo. Regidos por el Sol, los leoninos tienen un magnetismo especial que los ayuda a brillar en cualquier situación. Su confianza y carisma les abren puertas, y su energía vibrante los convierte en personas que inspiran y atraen oportunidades. "Leo no espera la suerte, la crea", afirma la astróloga española Esperanza Gracia.

¿Y los signos que parecen menos afortunados?

Mientras que algunos signos parecen recibir regalos del universo, otros crean sus propias oportunidades con esfuerzo y estrategia.

No todos los signos tienen el mismo “don” para atraer la fortuna, pero eso no significa que estén destinados a la mala suerte. Capricornio, por ejemplo, no suele ser considerado un signo afortunado en el sentido tradicional, pero su disciplina y perseverancia los llevan lejos. No tienen golpes de suerte repentinos, pero logran el éxito a base de esfuerzo constante.

Piscis, por otro lado, tiene una conexión fuerte con la intuición y la espiritualidad, lo que muchas veces los ayuda a estar en el lugar correcto en el momento adecuado. No es que les llegue la suerte, sino que parecen saber a dónde ir para encontrarla.