El síndrome del impostor social: cuando temes no merecer a tus amigos

Imagina estar rodeado de tus amigos más cercanos, personas que te valoran y te quieren, pero aun así sentir que no encajas del todo. Esta sensación tiene un nombre y se trata del síndrome del impostor social. No es acerca de dudar de tus habilidades profesionales o académicas, sino de sentir que no mereces formar parte de tu círculo social.

A menudo invisible, este fenómeno puede hacerte sentir desconectado de quienes te aprecian.

Según un estudio publicado por Personality and Social Psychology Review, muchas personas experimentan esta inseguridad debido a la presión de ser "perfectos" o a la percepción de que no contribuyen lo suficiente a sus relaciones. "No importa cuánto apoyo reciba, siempre siento que estoy robando el tiempo y cariño de los demás", confiesa Andrea, una joven de 28 años que lucha con este sentimiento.

Este fenómeno suele estar ligado a un temor persistente de ser "descubierto". Las redes sociales, donde todo parece perfecto y brillante, juegan un papel crucial en alimentar esta ansiedad. Compararte constantemente con amigos puede generar una espiral de dudas, incluso si no hay una razón concreta para sentirse fuera de lugar.

Redes sociales y altas expectativas son el cóctel perfecto para sentir que no perteneces.

Especialistas recomiendan practicar la autoaceptación y ser conscientes del impacto real que tenemos en nuestras relaciones. “Muchas veces, las personas subestiman lo importantes que son para su entorno”, explica la psicóloga Clara Menéndez. Una forma práctica de combatir este síndrome es expresar gratitud hacia quienes te rodean y reconocer los momentos en que ellos también han dependido de ti.

Si te sientes identificado, recuerda que ser vulnerable es parte de las relaciones humanas. Todos hemos experimentado momentos de duda, y hablarlo con tus amigos puede ser el primer paso para romper este ciclo de inseguridad.