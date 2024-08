Mundial del alfajor: estos son los mejores de Argentina

Por tercer año consecutivo tuvo lugar una nueva edición del Campeonato Mundial del Alfajor. Del 16 al 18 de agosto, el pabellón Emilio Solanet de la Sociedad Rural en la Ciudad de Buenos Aires fue el escenario de un evento que reunió a más de 180 marcas de alfajores provenientes de Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Paraguay y México.

Un panel de mas de 20 catadores de Argentina, Uruguay y España -conformado por ingenieros en alimentos, reconocidos chefs, maestros pasteleros, expertos en análisis sensorial, periodistas e influencers del mundo de los alfajores- fue responsable de seleccionar y premiar al Mejor Alfajor del Mundo. Este jurado también otorgó medallas de oro, plata y bronce en 19 categorías. Durante tres días degustaron más de 400 muestras para finalmente revelar a los afortunados ganadores en la tarde del 18 de agosto.

Los chicos de Chocolezza ganaron el oro al mejor alfajor de fruta.

Las muestras enviadas por las diferentes empresas participantes fueron sometidas a una rigurosa evaluación sensorial, bajo un meticuloso procedimiento de cata a ciegas de más de 35 puntos de control. En este proceso, el jurado evaluó y puntuó las características sensoriales predefinidas. La amplia participación de productores provenientes de todas las provincias argentinas garantizó una rica diversidad de tipos de alfajores, fabricados tanto por emprendedores, PYMES como por grandes manufactureras.

El Campeonato Mundial del Alfajor no solo representa una competición de alcance global, sino que también es una plataforma inclusiva, abierta a elaboradores de alfajores provenientes de todos los rincones del mundo. Desde grandes empresas hasta emprendimientos artesanales, todos tienen su espacio en este evento único. Además, es importante destacar que este campeonato cuenta con el aval de la Marca País, y con el apoyo de Buenos Aires Capital Gastronómica, Guolis Argentina, Lodiser, Milkaut Profesional, Caffettino, Empuje Web, 2 Tapitas, Vacalin, Sisa envases flexibles, Chocolates Tronador, Baggio, Revista Alfajorera, Food Solutions, Graficor, Banco Columbia, Decormagic, Chocolates Mapsa y Esteban Cerullo.

Asimismo durante el evento se realizó una campaña a favor de Mamis Solidarias.

La tercera edición del Campeonato Mundial del Alfajor llenó el pabellón Emilio Solanet de La Rural con una asistencia impresionante de más de 50.000 visitantes a lo largo de los tres emocionantes días del evento.

Todos los premios

SIMPLE

• ORO: Carpa Azul - Alfajor de nuez, relleno de dulce de leche con nuez y baño de chocolate semiamargo.

• PLATA: NP Alfajores - Alfajor de nuez, relleno de dulce de leche y baño de chocolate blanco.

• BRONCE: Bocado Dulce - Alfajor relleno con aro de dulce de leche, corazón de frambuesa y baño de chocolate semiamargo.

TRIPLE

• ORO: Alfajores Benicio - Alfajor de chocolate y nuez, relleno de dulce de leche y bañado en chocolate semiamargo.

• PLATA: La Maga - Alfajor triple relleno de dulce de leche, cubierto con chocolate semiamargo.

• BRONCE: Punto & Coma - Alfajor de chocolate con avellanas y pasta de avellana, con doble baño de chocolate.

CONFITERÍA

• ORO: Señor Alfajor - Alfajor con cobertura de chocolate 70% con frambuesas liofilizadas, ganache semiamargo, merengue y volcán de frambuesa.

• PLATA: Los Trigales - Alfajor Rogel relleno de dulce de leche, bañado con merengue italiano y horneado a leña.

• BRONCE: Punto & Coma - Alfajor de chocolate con avellanas, pasta de avellana y doble baño de chocolate.

SALUDABLE

• ORO: Guenoa - Alfajor de chocolate y maní, sin azúcar agregada, libre de gluten, relleno de dulce de leche y chocolate amargo.

• PLATA: Pagana Alfacool - Alfajor de manteca de maní con garrapiñadas de almendras y pistachos sin azúcar y sin TACC.

• BRONCE: Dantelli S.A. - Alfajor sin gluten con harina de almendras, relleno de pasta de café y pasta de avellanas, bañado con chocolate semiamargo.

MAICENA

• ORO: Hemels Alfajores Gourmet - Alfajor clásico de maicena, relleno de dulce de leche y coco alrededor.

• PLATA: Colores Serranos - Alfajor cordobés de galleta de vainilla, relleno de dulce de leche y bañado en glaseado.

• BRONCE: Nurko - Alfajor de maicena, relleno de dulce de leche y decorado con coco rallado.

BLANCO

• ORO: Thionis - Alfajor relleno con crema de avellanas, con cobertura de chocolate blanco.

• PLATA: NP Alfajores - Alfajor de nuez, relleno de dulce de leche y baño de chocolate blanco.

• BRONCE: Chocos Chiazza - Alfajor de chocolate blanco, galleta de chocolate semiamargo y relleno de dulce de leche.

NEGRO

• ORO: Ganash - Alfajor de chocolate relleno con dulce de leche, ajo negro y maní.

• PLATA: Simkolate - Alfajor relleno de dulce de leche y chocolate belga negro.

• BRONCE: Chocolezza - Alfajor de chocolate relleno de dulce de leche repostero con sabor a rhum, cubierto con chocolate.

DULCE DE LECHE

• ORO: Los Trigales - Alfajor Rogel relleno de dulce de leche, bañado con merengue italiano y horneado a leña.

• PLATA: Camboya - Alfajor cubierto con merengue italiano y relleno con extra dulce de leche.

• BRONCE: Colores Serranos - Alfajor cordobés de galleta de vainilla, relleno de dulce de leche y bañado en glaseado.

FRUTA

• ORO: Chocolezza - Alfajor relleno con mermelada de alcayota, con cobertura de chocolate blanco.

• PLATA: Señor Alfajor - Alfajor de chocolate blanco y frambuesas liofilizadas, mezclado en chocolate ganache de limón y volcán de frambuesa.

• BRONCE: Janiz - Alfajor de chocolate con relleno de naranja, con bitter y baño de chocolate negro.

GALLETA

• ORO: Señor Alfajor - Alfajor con cobertura de chocolate con leche, relleno de dulce de leche y Royer.

• PLATA: Chocolezza - Alfajor de chocolate y vainilla, relleno de dulce de leche repostero y cubierto con chocolate.

• BRONCE: Sudeleche - Alfajor relleno de dulce de leche, cubierto con glaseado de limón e hilos de chocolate semiamargo.

TRADICIONAL

• ORO: NP Alfajores - Alfajor de nuez, relleno de dulce de leche y baño de chocolate blanco.

• PLATA: Camboya - Alfajor cubierto con merengue italiano relleno con extra dulce de leche.

• BRONCE: El&Mar - Alfajor triple, capa de cacao relleno de dulce de leche y bañado en chocolate blanco.

EXÓTICO

• ORO: Pagana Alfacool - Alfajor de manteca de maní con garrapiñadas de almendras y pistachos, sin azúcar y sin TACC.

• PLATA: Petunia by Sofia Wilson - Alfajor de pistachos, dulce de leche de pistacho y corazón de dulce de frambuesa.

• BRONCE: El Rodeo Alfajores - Alfajor intenso y picante, cubierto de chocolate blanco con frambuesa con centro de dulce de leche.

PACKAGING

• ORO: Tatakua Alfajores S.A. - Alfajor de chocolate con crema de avellanas y chocolate blanco, con baño de chocolate blanco.

• PLATA: La Pampita - Alfajor de dulce de leche y fernet, con cobertura de chocolate amargo.

• BRONCE: Thionis - Alfajor 70% cacao, relleno con dulce de leche con cobertura de chocolate.

• MENCIÓN: Entre Dos Alfajores - Alfajor premium relleno de dulce de leche, cubierto con baño de repostería semiamargo premium.

• MENCIÓN: Australis - Alfajor relleno de mermelada de calafate y baño de chocolate semiamargo.

TEXTURA

• ORO: La Maga - Alfajor triple relleno de dulce de leche, cubierto con chocolate semi amargo.

• PLATA: Punto & Coma - Alfajor de chocolate con avellanas y pasta de avellana con doble baño de chocolate.

• BRONCE: Camboya - Alfajor cubierto con merengue italiano relleno con extra dulce de leche.

AROMA

• ORO: Bocado Dulce - Alfajor relleno con aro de dulce de leche, corazón de frambuesa y baño de chocolate semiamargo.

• PLATA: De la Reja - Alfajor de brownie relleno con mousse de chocolate y corona de almendras.

• BRONCE: Janiz - Alfajor de chocolate con relleno de naranja, bitter y baño de chocolate negro.

GLASEADO

• ORO: Nurko - Alfajor relleno de dulce de leche, cubierto con glaseado.

• PLATA: Chemamüll - Alfajor con cobertura de merengue italiano, masa cacao, nuez moscada y relleno de dulce de leche.

• BRONCE: Armandine d'Ozouville - Alfajor relleno de dulce de leche con baño de glaseado.

DE AUTOR

• ORO: Petunia by Sofia Wilson - Alfajor de pistachos, dulce de leche de pistacho y corazón de dulce de frambuesa.

• PLATA: El Rodeo Alfajores - Alfajor intenso y picante, cubierto de chocolate blanco con frambuesa con centro mixto de dulce de leche y ganache de frutos rojos.

• BRONCE: Guenoa - Alfajor de chocolate y maní, sin azúcar agregada, libre de gluten, relleno de dulce de leche y chocolate amargo.

PYME

• ORO: Barlovento - Alfajor fit de masa con harina de avena, lino y chía, relleno de dulce de leche light repostero, con baño de chocolate semi amargo y 0% azúcar.

• PLATA: Tass Alfajores Artesanales - Alfajor de chocolate amargo y baño de chocolate semiamargo.

• BRONCE: Pehuen Co - Alfajor de chocolate relleno de ganache, chocolate y corazón de dulce de aceitunas negras.

INDUSTRIAL

• ORO: La Aldea Alfajores - Alfajor relleno con dulce de leche recubierto con baño de repostería semiamargo.

• PLATA: Punta Ballena - Alfajor bañado con cobertura, sabor chocolate relleno de dulce de leche y merengue.

• BRONCE: Zafarrancho - Alfajor relleno con dulce de leche, cubierto con baño de repostería fantasía blanco.

Premio mejor stand del campeonato mundial del alfajor 2024

1. Guolis Argentina

2. Lodiser

3. El Rodeo