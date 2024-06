El mega evento con toda la realeza británica que protagonizaron Carlos III y la reina Camilla: las fotos

Carlos III y Camilla Parker Bowles protagonizaron un importante acto en Windsor, donde hubo cientos de personas que participaron uniformadas, dada la relevancia del evento. Los reyes de Inglaterra fueron el centro de la escena pero también hubo personalidades destacadas de la corona como el Príncipe William, la princesa Ana y Sofía de Edimburgo.

"El Rey y la Reina, el Príncipe de Gales y otros miembros de la Familia Real han asistido a un servicio para la Orden más Noble de la Jarretera en la Capilla de San Jorge en Windsor", reza el pie de foto de un reciente posteo que la corona británica hizo desde su cuenta oficial de Instagram. En la publicación se pueden ver muchas fotos del evento que demuestran cuán grande fue la magnitud del mismo.

El mega evento en Windsor. Instagram: theroyalpalace

En el comienzo del acto, la duquesa de Gloucester fue nombrada Dama Real de la Orden Más Noble de la Jarretera. Ésta es la más antigua y más alta Orden de Caballería en Gran Bretaña, establecida por el rey Eduardo III hace casi 700 años. Como no podía ser de otra manera, la gente dejó en la sección de comentarios sus opiniones sobre lo que vivió la realeza: "¿Por qué Camilla no camina un paso detrás del rey?" y "Camilla no es la reina, es la reina consorte" fueron algunos de los mensajes.

Kate Middleton rompió el silencio sobre su salud

La princesa tiene cáncer y contó cómo vive su mal momento de salud a través de un posteo de Instagram. "Estoy progresando bien, pero como cualquiera que esté pasando por quimioterapia sabrá, hay días buenos y días malos. En esos días malos te sientes débil, cansado y tienes que ceder ante tu cuerpo descansando. Pero en los días buenos, cuando te sientes más fuerte, quieres aprovechar al máximo para sentirte bien", comenzó.

Y siguió: "Mi tratamiento está en curso y lo será por unos meses más. En los días que me siento lo suficientemente bien, es una alegría comprometerme con la vida escolar, dedicar tiempo personal a las cosas que me dan energía y positividad, además de empezar a trabajar un poco desde casa".