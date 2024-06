Viva el amor: el particular pedido de mano en una bodega que sorprendió a todos

Fue un día único e inolvidable para Sabrina Maldjian y Lucas Díaz Canevaro. Se trata de una pareja de novios de Buenos Aires que decidieron dar uno de los pasos más importantes en la vida enmarcados en la belleza del paisaje mendocino, y en uno de los lugares más característicos de la provincia cuyana: una bodega.

En realidad, fue Lucas quien tuvo la idea, y decidió sorprender a Sabrina. Lo cierto es que los chicos se comprometieron luego de un sorpresivo pedido de mano de Él, y turistas, mendocinos y un grupo de periodistas que se encontraba en el lugar fueron testigos de este peculiar momento.

Sabrina y Lucas disfrutando de un almuerzo en el flamante restaurante de Bodega Bressia, luego de comprometerse.

"La verdad es que llegamos a la bodega y nos recibió Romina, una de las chicas que trabaja en bodega Bressia, que nos guió en la visita y en la presentación e historia de este lugar. En un momento nos hizo bajar la cava, y cuando lo hicimos, nos encontramos todo preparado de una forma muy particular: ¡estaba solo iluminado por velitas! Muchas velas ubicadas por toda la superficie de la cava. Todo muy preparado, y muy romántico. Romina dijo de golpe 'Los dejo un ratito, que tengo que responder algo', o una cosa así... mientras yo le hacía comentarios a mi novio", relata Sabrina a MDZ.

"Recuerdo que le dije: 'Lucas, gordo, nunca vi una bodega tan acogedora', porque no podía creer esa escenografía. Cuando me di vuelta, había dos copas de espumante y una botella descorchada. Mi novio comienza a servir las borbujas, y le digo: '¡Pará! No sé si es para nosotros. No sirvas, porque no sé si es para nosotros'. Allí el me mira y lanza su speech", nos relata Sabrina.

Sabri y Lucas: ella muestra el anillo, ya en su mano.

Lucas, entonces, es el encargado de seguir el relato. "Mirá, a esto lo tenía súper pensado. Nosotros nos conocemos hace tres años y la primera vez que nos vimos, nos tomamos dos botellas de vino para romper el hielo. Ya el mundo del vino fue significativo al comienzo de todo. Pasó el tiempo y un amigo nos hizo probar los vinos de Bressia. y lo cierto es que nos miramos y dijimos '¡este es el vino!'... nos encantó".

El detalle del anillo de compromiso.

"Hace dos meses que vengo planeando esto. Se dio perfecto todo, porque hablé con las chicas de la bodega, ellas le pusieron la mejor onda y me siguieron en la locura. Prepararon todas las velas en la cava, y dejaron todo listo para la gran propuesta", explica el novio. "La sorprendí. Salió genial. Así sin vueltas, le pregunté si se quería casar conmigo... Y por suerte, deijo que sí", cierra Lucas.

Mirá el video que tomó Sabrina justo luego de recibir una de las propuestas más trascendentales de su vida: