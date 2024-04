Cómo sentirte en casa si alquilás

Intentar hacer tuyo una propiedad alquilada puede ser todo un reto. Aunque quieras instalarte en tu espacio, el hecho de saber que algún día volverás a mudarte frenan a mucha gente a la hora de hacer grandes cambios (por supuesto, que entre esos grandes cambios incluya la posibilidad de poder ser propietarios)..

Pero, independientemente del tiempo que vayas a vivir en esa propiedad para alquilar es fundamental que la misma sea cómoda porque: al fin y al cabo, por ahora es tu casa. A partir de cómo decorar una propiedad alquilada, el diseñador de interiores Nate Berkus compartió en Instagram sus tres mejores consejos para hacerlo con el fin de "sentirse en casa". Son los siguientes:

1. Optar por una pintura o empapelado temporal

Crédito de la imagen: Futuro.

Una de las formas más sencillas de renovar una vivienda de alquiler es darle una nueva capa de pintura o, mejor aún, empapelarla temporalmente. Esta sencilla renovación hace que la casa resulte más acogedora al instante, dándole carácter y encanto personal, aunque eso signifique que tener que volver a pintarla o quitarla cuando te mudes.

Las paredes blancas dan una sensación automática de que no es el espacio de uno. En cambio un empapelado temporal permite darle una personalización instantánea.

2. Invertir en muebles que te gusten

Crédito de la imagen: Future

Comprar cosas -muebles y objetos decorativos e iluminación vintage- que te vayas a llevar cuando construyas o compres una casa. El hecho de que esté de alquiler no significa no poder tener cosas bonitas. Puede que la casa no sea permanente, pero los muebles y accesorios decorativos pueden acompañarte toda la vida si tomas decisiones cuidadosas y meditadas. Entonces, mientras estés de alquiler, crear la propia colección de objetos de decoración y cuando llegue el momento de que te mudes tendrás una ventaja en el proceso de amueblar.

3. Organizarte siempre

Cuando se vive poco tiempo en un piso de alquiler es fácil descuidar la organización. El secreto está en que organizarse es una forma segura de hacer que el alquiler parezca más un hogar.

El hecho de que sea de alquiler no significa tener muebles y armarios a medida. Puedes comprar armarios y otros muebles para organizarlo todo. La cocina puede estar perfectamente organizada. Saber lo que hay detrás de cada puerta, cajón, o armario de la cocina es algo que a uno lo hace sentir como en casa. / Fuente: Homes & Garden.